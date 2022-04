Brasil será 9° país com maior taxa de desemprego no mundo em 2022

Índice brasileiro é o segundo maior entre os membros do G20, perdendo apenas para África do Sul (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press) Brasil deve figurar entre os 10 países com as maiores taxas de desemprego no mundo em 2022. O país vai ocupar a 9ª posição do ranking da agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para um conjunto de 102 países. Atualmente, o índice nacional está em 11,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o trimestre encerrado em fevereiro. Com 13,7%, odeve figurar entre os 10 países com asem 2022. O país vai ocupar a 9ª posição do ranking da agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para um conjunto de 102 países. Atualmente, o índice nacional está em 11,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o trimestre encerrado em fevereiro.









Desde 2016, o desemprego no Brasil supera os dois dígitos. A mínima da série histórica do IBGE foi registrada em 2014, quando ficou em 6,9%.





O Brasil encerrou os últimos anos com taxa média de desemprego entre 13,2% (2021) - quando figurava na 16ª pior posição - e 13,8% (2020), quando aparecia em 22º lugar entre as nações com os maiores índices.





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro