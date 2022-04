Brasil tem queda na criação de empregos e gera 136 mil vagas em março

Criação de empregos em março caiu também quando comparado com o mesmo mês do ano passado (foto: Divulgação/SEI BA) Brasil criou 136.189 empregos com carteira assinada no mês de março, apontaram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, nesta quinta-feira (28/4), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número de empregos criados é o saldo da diferença de 1.953.071 de contratações e 1.816.882 de desligamentos registrados no mês passado. criou 136.189comno mês de, apontaram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, nesta quinta-feira (28/4), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número de empregos criados é o saldo da diferença de 1.953.071 de contratações e 1.816.882 de desligamentos registrados no mês passado.









O número também é menor quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Em março de 2021, foram criados 153,4 mil empregos formais.





Acumulado





Este é o terceiro mês seguido de saldo positivo na criação de postos de trabalho formal. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, no acumulado do ano foram criadas 615.173 vagas. O número, porém, é menor do que o do mesmo período do ano passado, quando tinham sido abertas 805,1 mil vagas de emprego com carteira assinada.





Mesmo com a desaceleração, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, apresentou uma expectativa positiva. "Este número nos permite sonhar com um número acumulado até o final do ano superior àquele que havíamos programado, de 1 milhão de novos empregos", apontou no início da coletiva.