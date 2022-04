Confira as datas da primeira e da segunda parcela do 13º salário (foto: INSS/Divulgação)

Todos os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão já podem consultar no extrato o valor da primeira parcela do 13º salário.



Neste ano, a primeira parcela será paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício mensal. A segunda parcela do 13º será paga com o benefício de maio, com os descontos do imposto de renda para quem não for isento.

Calendário de pagamento

Para quem recebe apenas um salário mínimo , o pagamento será feito em duas parcelas, nas seguintes datas: Datas para a primeira e segunda parcela do benefício, apenas um salário mínimo (foto: INSS/ Reprodução )



Para quem ganha mais de um salário mínimo, o pagamento também será feito em duas parcelas, nas seguintes datas: Datas para a primeira e segunda parcela do benefício acima de um salário mínimo (foto: INSS/ Reprodução )

Como consultar o benefício usando telefone, site e aplicativo

Quem recebe benefícios assistenciais como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e Renda Mensal Vitalícia não tem direito à gratificação.

O INSS atende os beneficiários pelo número 135, de segunda à sábado, de 07h às 22h. Por esse telefone, para realizar o atendimento basta informar os números do CPF e confirmar informações de cadastro que forem perguntadas - para evitar fraudes e golpes - e teclar, em seguida, em qual serviço deseja informações.

O atendimento no site é feito pelo portal “Meu INSS” . Após o login, basta procurar pela aba Extrato de Pagamento e consultar os dados.

Por fim, para a consulta pelo aplicativo “Meu INSS”, disponível para dispositivos Android e iOS, é necessário baixá - lo na loja de aplicativos. Também é necessário realizar login para consultar os serviços.

