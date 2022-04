Comércio de BH poderá funcionar durante o feriado de Tiradentes

As lojas de BH vão poder abrir na próxima quinta-feira (21/4), feriado de Tiradentes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar durante o feriado de Tiradentes, na próxima quinta-feira (21/4), de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH). A possibilidade de funcionamento está prevista na Convenção Coletiva do Comércio (2021TT/2022).





A convenção autoriza que os empregados trabalhem neste feriado como compensação pelos dias 2 de janeiro e 27 de fevereiro, que não foram trabalhados.





As empresas que optarem por abrir no feriado devem conceder folga compensatória ao empregado até 60 dias após o mês do feriado trabalhado. A folga não pode ser concedida em outro feriado ou coincidir com dias destinados ao repouso semanal remunerado.





Caso o empregador não conceda a folga, o empregado terá direito a receber horas extras com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal, de acordo com a CDL/BH.





Impasse na Sexta-Feira da Paixão





Na semana passada, houve uma divergência de entendimento entre a CDL/BH e o Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-BH) . Enquanto a primeira afirmava que as lojas poderiam abrir normalmente na sexta-feira, o sindicato dizia que não havia essa possibilidade.