PF prende suspeito de integrar esquema de fraudes contra o INSS

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão (foto: Reprodução/Policia Federal) A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira (7/4), a Operação Loki para desmantelar um grupo criminoso que fraudava o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família e Auxílio Emergencial no Espírito Santo. A investigação foi realizada em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal









Conforme as investigações, além do líder do grupo, ao menos outras 38 pessoas utilizaram documentos falsos em nome de 114 pessoas fictícias e participaram de fraudes ao BPC, ao Bolsa Família e ao Auxílio Emergencial.





De acordo com levantamento realizado ao longo dos trabalhos, a fraude gerou um prejuízo estimado de quase R$ 5 milhões e a ação da PF e do INSS evitou novo rombo de mais de R$ 14 milhões, conforme a corporação.





Ainda segundo a PF, esses valores podem ser ainda maiores porque os cálculos não abrangem as fraudes ao Bolsa Família e ao Auxílio Emergencial.





Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro. As penas, quando somadas, podem chegar a mais de 23 anos.





A ação contou com aproximadamente 95 policiais federais e rodoviários federais, além de quatro servidores da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência.





Operação Loki





A Operação Loki teve suas primeiras ções ainda em 2020, após a prisão em flagrante de três pessoas que tentaram sacar benefício do INSS de forma fraudulenta.



A partir de então, iniciou-se uma investigação, que culminou com a descoberta de uma estrutura criminosa dedicada a este tipo de fraude.