FinanceiraMente: Nova Lima lança novo curso de capacitação financeira

Prefeitura de Nova Lima lança FinanceiraMente (foto: Internet)

A Prefeitura de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta terça-feira (5/4) o lançamento de uma nova modalidade de curso de capacitação, o FinanceiraMente. Ele terá início no dia 19 deste mês, com duração de oito semanas. As aulas serão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Rua Jesus Othero, esquina com Marquês de Sapucaí, s/n, Centro, Nova Lima). São dois encontros por semana (às terças e quintas-feiras).

O objetivo é ensinar a população a investir no futuro financeiro e também profissional, com cursos de educação financeira, planejamento patrimonial e orçamentário. Os participantes serão divididos em duas turmas de 15 pessoas cada - uma terá aulas durante a manhã das 9h às 12h, já a outra turma terá no período da noite, das 19h às 22h.

Essas aulas só estão disponíveis para os candidatos que preencherem os requisitos solicitados pelo curso requerido. É necessário que o candidato seja maior de idade e já possua ensino fundamental 1 (do 1° ao 5° ano) completo.

Para quem quiser participar, basta preencher um formulário de inscrição fornecido pela prefeitura. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Nova Lima ou entre em contato pelo WhatsApp (31) 98652-3094.

Vale ressaltar que os cursos são todos gratuitos, mas o transporte até o local e a alimentação não serão fornecidos pelos organizadores. Além disso, se não alcançar o número mínimo de vagas, o curso poderá ser cancelado.

O FinanceiraMente é mais uma modalidade do Carreiras Express, programa criado pela prefeitura para capacitar a população que deseja se qualificar em cursos que trazem soluções de curta duração por meio de oficinas e palestras.