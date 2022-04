Prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 é prorrogado

Governo prorrogou prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda para maio (foto: Agência Brasil)

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 para dia 31 de maio. Antes, a data limite de entrega era 29 de abril.

A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (05/04). Os prazos relativos à declaração de Imposto de Renda de quem saiu do país e da declaração de espólio também foram adiados para maio.

Em 2022, a Receita Federal espera receber cerca de 34,1 milhões de declarações. A multa para quem é obrigado a declarar e não o fizer, ou enviar fora do prazo, é de, no mínimo, R$ 165,74, e, no máximo, o correspondente a 20% do imposto devido.

Para quem quiser colocar a 1ª parcela do imposto ou a quota única em débito automático no banco deve enviar a declaração até o dia 10 de maio. Antes, a data era 10 de abril.

As parcelas do IR 2022 começarão a ser pagas no fim de maio e vão até setembro deste ano.

Até o final de março, menos de um terço dos contribuintes enviou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.

O Programa Gerador de Declaração (PGD) da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) está disponível no site da Receita Federal desde o início de março.

O aplicativo do programa pode ser baixado nas lojas Google Play, para o sistema operacional Android, ou App Store, para o sistema operacional iOS.