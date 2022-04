Abastecer com etanol foi vantajoso nos postos de Minas na última semana

Com o preço dos combustíveis nas alturas, motoristas recorrem às contas para gastar menos dinheiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil) etanol apresentou um preço mais competitivo do que a gasolina nos postos de combustível de Minas Gerais na última semana. De acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada em 503 pontos de venda do Estado, o biocombustível tem um preço médio dentro da taxa considerada vantajosa em comparação com a gasolina.









Em Minas Gerais, o preço médio do etanol verificado nos postos entre 27 de março e 2 de abril representava 67,71% do valor da gasolina. No mesmo período, nos postos de Belo Horizonte, o preço do álcool chegou a 67,86% do cobrado pelo derivado do petróleo, uma opção também vantajosa, portanto.





Além de Minas Gerais, São Paulo e Goiás foram os outros dois únicos estados brasileiros onde os motoristas tiveram vantagem ao optar pelo etanol.





É importante ressaltar que a taxa máxima de 70% do preço comparado entre etanol e gasolina é uma definição utilizada para formalizar a conta. É importante que o proprietário faça cálculos específicos levando em consideração a característica do consumo do automóvel, que pode ter pequenas variações de acordo com cada motor.