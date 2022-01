Assim como gasolina, etanol também vive 'sobe e desce' em MG; veja preços

Apesar de não ser balizado pela Petrobras, preço do etanol continua alto em todo o país. Em Minas, é difícil encontrar a menos de R$ 5 o litro

Um levantamento mostra que o preço médio do combustível na última semana de 2021 ficou em R$ 5,313, enquanto que, entre 2 a 8 de janeiro, o valor sofreu uma leve queda, para R$ 5,301.

Em Governador Valadares, no Rio Doce, e Uberlândia, no Triângulo, é possível encontrar postos que vendem o produto a menos de R$ 5 o litro, segundo a média. Porém, em outras cidades, o preço do combustível aumentou até 10 centavos por litro.