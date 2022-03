Pouso Alegre lidera geração de empregos em fevereiro no Sul de Minas

Pouso Alegre é líder na geração de empregos em fevereiro no Sul de Minas (foto: Ascom PMPA)

O Sul de Minas voltou a registrar saldo positivo de geração de empregos em fevereiro (+5.239 vagas formais) após iniciar 2022 com saldo negativo em janeiro (-1.206 vagas). No ano, contando janeiro e fevereiro, o saldo positivo agora é de 4.033 vagas no Sul de Minas.

Outras cidades da região de Pouso Alegre bem colocadas no ranking do mês são Extrema, 6ª colocada (saldo de 227 em fevereiro e 130 no ano) e Itajubá, 10ª colocada (189 em fevereiro e 65 no ano).

No acumulado do ano, Três Corações lidera a lista de geração de empregos na região com 356 vagas criadas, seguida de Varginha (304) e Pouso Alegre (302). Os dados foram divulgados nessa terça-feira (29/03) pelo Ministério do Trabalho.



Minas Gerais

Os dados evidenciaram ainda um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em Minas Gerais. Os dados referentes ao mês de fevereiro apontaram 219.225 contratações no estado.



Enquanto isso, 182.578 trabalhadores foram demitidos, o que indica a criação de 36.677 postos de trabalho.



Para a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Sedese, Amanda Siqueira Carvalho, o desempenho de Minas confirma o cenário positivo neste início de ano.



“O número de admissões superou o de demissões. Isso demonstra um crescimento econômico sustentado em Minas, puxado, principalmente, pelas atividades de serviços e indústria”, destacou.

O resultado consolida o estado como um dos que mais geram empregos no Brasil. No país, Minas Gerais ficou atrás apenas de São Paulo, que registrou a abertura de 98.262 novos postos de trabalho no período analisado.

(Iago Almeida / Especial para o EM).