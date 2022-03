Cliente resgata R$ 1,65 milhão 'esquecido em banco'

O SVR é o serviço do governo federal que permite a consulta de valores “esquecidos ou inesperados em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira” e permite a retirada do dinheiro.

O valor esquecido é maior do que o prêmio do campeão do Big Brother Brasil, que totaliza R$ 1,5 milhão. "Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que tenha ficado bastante feliz", afirmou Moura durante o V Fórum de Gestão Pública. %u200B