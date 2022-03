ANP faz operação e fecha cinco postos de gasolina por fraude em BH

ANP realizou operações de fiscalização especiais, em celebração do Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março (foto: ANP/divulgação)

Onze postos de combustíveis foram multados e outros cinco fechados em Belo Horizonte depois da operação feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 7 e 17 de março, em Minas Gerais. Nesta sexta-feira (18/3), os resultados da fiscalização foram divulgados.Em Minas, a ANP esteve nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Divisópolis, Palmópolis, Almenara, Governador Valadares, Montes Claros, Patrocínio, Betim, Romaria e Monte Carmelo.Foram fiscalizados 191 agentes econômicos, entre postos de combustíveis e revendas. Nas ações, foram feitos 710 testes de qualidade e verificados 969 bicos abastecedores, resultando em 42 autuações e nove interdições.As interdições foram por bomba baixa, etanol hidratado, combustível fora das especificações da ANP, problemas de segurança em revenda de GLP e revenda de GLP sem autorização da agência.As demais autuações foram por motivos diversos, como painel de preços em desacordo com a legislação, abastecimento em recipiente irregular, ausência de instrumentos de análise da qualidade dos combustíveis (teste que pode ser exigido pelo consumidor), equipamento para o teste de volume em desacordo com a legislação e posto cadastrado como bandeira branca ostentando marca comercial de distribuidora.Belo Horizonte: 11 autuações e 5 interdiçõesContagem: 8 autuações, sem interdiçõesDivisópolis: 1 interdição de revenda de GLP sem autorização da ANPPalmópolis: 1 autuação com interdição por ausência de extintores de incêndioAlmenara: 2 autuações, sem interdiçõesGovernador Valadares: 9 autuações e 2 interdiçõesMontes Claros: 6 autuações, sem interdiçõesBetim: 5 autuações, sem interdiçõesNo Brasil, foram realizadas ações em mais de 170 cidades de 22 unidades da Federação, nas cinco regiões do país. No total, foram fiscalizados mais de mil agentes econômicos, principalmente postos de combustíveis e revendas de GLP (gás de cozinha), que são os estabelecimentos com os quais os consumidores possuem contato direto.

Os fiscais executaram mais de 4.500 testes de qualidade dos combustíveis e verificaram mais de 10 mil bicos abastecedores.