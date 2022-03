IPVA 2022: escala de vencimentos começa na segunda-feira (21/3); veja datas

Sem o reajuste, motoristas pagarão o valor da base de cálculo de 2021 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os proprietários de veículos de Minas Gerais terão prazo até a próxima semana para quitar a primeira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A escala de vencimentos começa a partir de segunda-feira (21/3), com os finais das placas 1 e 2, se encerrando na sexta-feira (25/3), com os finais 9 e 0.

Em 2022, o governo de Minas prorrogou a data de vencimento para março para amenizar os efeitos da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus. O Estado também manteve os valores da base de cálculo do imposto referente ao ano passado.

(foto: Governo de Minas/ Divulgação)

O pagamento poderá ser feito diretamente nos agentes arrecadadores (bancos credenciados e casas lotéricas), bastando utilizar o número do Renavam. As agências do Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Mais BB, Banco Postal Brasileiro, Itaú e Santander estão autorizadas a receber o pagamento.





Quem optar por quitar o imposto em cota única terá desconto de 3%. Para consultar o valor, basta acessar o site a Secretaria de Estado de Fazenda ou por meio do telefone 155 (LigMinas), válido para todo o estado.





Segundo dados do governo, a expectativa de arrecadação em 2022 é de R$ 7,1 bilhões, um acréscimo de R$ 661,8 milhões em relação a 2021. A diferença se deve ao aumento da frota de veículos que pagarão o tributo, hoje na casa dos 10,6 milhões.

Do total arrecadado, 40% vão para o caixa único do Estado, 40% são destinados aos municípios onde os veículos estão emplacados e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



Taxa de Licenciamento





Além do IPVA, os proprietários de veículos deverão pagar até o dia 31 de março a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 135,95. A data-limite é válida para todos os veículos, independentemente da placa.

A taxa pode ser paga diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores, informando o número do Renavam. Também está disponível a emissão do Documento de Arrecadação pelo site da SEF.