Refis: programa dá desconto de até 100% em multas no IPVA e taxas atrasadas

Para o pagamento à vista, o desconto é de 100% de multas e juros (foto: Agência Brasil)

As dívidas de 2020 podem ser regularizadas com desconto de até 100% pelo, programa de regularização de, até 23 de setembro. O cidadão ou empresa que deixou de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores () e taxas Florestal, de Incêndio e de Licenciamento do Veículo (TRLAV) pode acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) para fazer a simulação e a adesão.