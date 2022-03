Poços de Caldas: Procon autua 15 postos por aumento de combustíveis

Agente do Procon de Poços de Caldas durante operação de fiscalização no aumento de preços indevidos. (foto: (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Procon/Reprodução))

Quinze postos de combustíveis de Poços de Caldas, no Sul de Minas, serão autuados pelo aumento irregular de preços na última quinta-feira (10/3), dia em que a Petrobras anunciou reajuste nos preços dos combustíveis.

Os estabelecimentos aumentaram os valores da gasolina e do diesel um dia antes do previsto pela estatal – com isso, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Poços acabou recebendo várias denúncias de moradores do município.

Distribuidoras de gás de cozinha também sofreram com a fiscalização do órgão mas, até o momento, o Procon não divulgou quais medidas foram tomadas ou se alguma empresa foi autuada.

Aumento indevido

Segundo a coordenadora geral do Procon de Poços, Fernanda Soares, é a partir dessas denúncias, que as equipes podem agir.

Segundo ela, a operação foi deflagrada e no caso de irregularidades, os estabelecimentos seriam autuados.

“A realização de denúncias são sempre muito importantes para que nós possamos colocar como prioridade e em todas as áreas, os direitos do consumidor”, disse a coordenadora, por meio de nota.

Através das redes sociais, alguns moradores fizeram alertas para o Procon através de comentários.

“Na João Pinheiro, a gasolina hoje já estava quase 8 reais”, disse uma mulher na quinta-feira (10/3).

“O aumento seria para hoje, mas já aumentaram no decorrer do dia de ontem mesmo. Ou seja, combustíveis que estavam nos tanques com preço antigo já sendo vendido com novo reajuste que seria para hoje (sexta). Sem falar o absurdo que é esses aumentos”, diz um morador pelo Facebook.