Após reajuste da Petrobras, Uberaba registra filas e Procon autua postos

Em pelo menos três postos de combustíveis de Uberaba foram registrados filas que dobraram esquinas (foto: Letícia Marra/Jornal da Manhã)

Filas de veículos que dobravam esquinas em pelo menos três postos de combustíveis e preços abusivos da gasolina em dois postos. Essa foi a realidade da última quinta-feira (10/3), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após aumento de 24,9% no preço do diesel e de 18,7% na gasolina, divulgado pelo Petrobras.

Em vários postos de Uberaba, a gasolina já ultrapassa os R$ 7,00, enquanto o preço do etanol se aproxima dos R$ 5,00.

Antes do reajuste anunciado pela Petrobras, segundo o Setor de Fiscalização e Pesquisa da Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberaba, a média do litro da gasolina na cidade era R$ 6,70, e o álcool em R$ 4,34.

Autuações

Nesta quinta-feira (10/3), após denúncias, dois postos de combustível da cidade, situados nos bairros Leblon e Abadia, chegaram a cobrar cerca de R$ 8 no litro da gasolina e acabaram autuados pelo Procon, com apoio do Ministério Público, por prática abusiva e elevação injustificada dos valores.

Os dois postos têm 10 dias para apresentar defesa e, por isso, não tiveram os nomes divulgados.

Segundo informações divulgadas pelo chefe da Seção de Fiscalização e Acompanhamento de Preço do Procon, Humberto Raphael de Souza, a ação desta quinta (10/3) nos postos de combustíveis de Uberaba continua nos próximos dias.

“No caso do posto no Bairro Abadia, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido pela PM para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pois a elevação do preço passava de um quinto do preço do produto. Desta forma, o Ministério Público decidiu pela condução coercitiva do responsável até uma base da Polícia Militar", explicou.

Atualmente, Uberaba tem 68 postos de combustível e ontem o Procon recebeu 25 denúncias relacionadas ao aumento dos preços dos combustíveis.

O servidor público Brenno Ribeiro, que abastece o seu carro com gasolina semanalmente para ir ao trabalho, disse que o reajuste pegou ele de surpresa. “Eu não esperava ter que gastar mais em combustível neste momento, tendo em vista que já tenho outros gastos com aluguel, alimentação e família. Tudo já havia aumentado muito e agora vem mais este aumento”, lamentou.