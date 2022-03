Justiça dá três dias para governo explicar aumento nos combustíveis

Segundo a ação, os réus estão "violando" os interesses da soberania nacional e dos consumidores ao permitir os reajustes considerados "abusivos" (foto: Ed Alves/CB)

Uma ação civil foi aberta pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), na Justiça Federal, para suspender o aumento dos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras e que entrou em vigor nesta sexta-feira (11/3). E cobra explicação do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a disparada dos preços.





A ação pede providências imediatas do encerramento do último reajuste dos preços "com base em despesas e custos não existentes" e a utilização de uma política de preço sobre os combustíveis por parte do governo federal.





A justificativa é de que os réus - Bolsonaro, o Conselho Nacional de Política Energética, a Agência Nacional do Petróleo, o presidente da estatal, general Joaquim Silva e Luna - estão "violando" os interesses da soberania nacional e dos consumidores ao permitir os reajustes considerados "abusivos". Para o CNTRC, tanto o chefe do Executivo quanto a Petrobras estão praticando a "aplicação de políticas econômicas lesivas ao interesse nacional, à ordem econômica, aos direitos fundamentais do consumidor".





Em relação ao CNPE, dizem que deveria "propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a promover o aproveitamento dos recursos (..) da preservação do interesse nacional e da proteção dos interesses do consumidor quanto a preço".





Enquanto a Agência Nacional do Petróleo (ANP) teria a responsabilidade de "promover a regulação e a fiscalização das atividades econômicas dessa indústria da preservação do interesse nacional e da proteção dos interesses do consumidor".





"Trata-se de pedido de cessação de atos e omissões fundadas em prática inconstitucional, ilícita, antiética e imoral, lesiva aos consumidores dos derivados básicos de petróleo em território nacional afetados pela decisão política de fixação de preços imotivadamente vinculados à paridade internacional", diz um trecho da ação.





A Justiça decidiu que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais réus devem apresentar um representante legal, em 72 horas, para prestar esclarecimentos.