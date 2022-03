'Não tem congelamento, esquece esse troço', diz Guedes sobre combustíveis

Ministro Paulo Guedes (foto: AFP / EVARISTO SA)

Nesta terça-feira (08/09), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não haverá congelamento no preço dos combustíveis. "Não tem congelamento, esquece esse troço", declarou ao sair do Ministério da Economia.

Mais cedo, quando o ministro entrou no prédio, ele afirmou que "só maluco congela preço". O tema tem sido uma preocupação do governo por conta da alta internacional do petróleo, consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Uma saída discutida pelo governo federal para o problema seria alterar a forma de cálculo do ICMS sobre os combustíveis.