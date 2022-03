Aeroporto Internacional de BH deverá ter mais de 732 mil passageiros no mês

Passageiros no Aeroporto Internacional de BH devem superar 732 mil em março (foto: Divulgação/Aeroporto Internacional de BH)

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, segue em alta. Em março, são esperadas mais de 732 mil pessoas circulando pelo terminal, número 77% superior ao registrado em igual período de 2021. O valor também é superior, em 15%, no comparativo com o mês anterior (fevereiro de 2022). Já em relação à movimentação de aeronaves, estão previstas 6,6 mil operações ao longo de março.A inauguração do voo para Londrina (PR) também deverá refletir no fluxo de passageiros no terminal. O voo foi lançado nesta segunda-feira (7/3), em uma rota operada pela Azul Linhas Aéreas, com seis frequências semanais. Sobre as novas rotas, além do voo inaugural para Londrina, o aeroporto terá dois destinos em março: Vitória (ES) e Curitiba (PR).Entre voos extras e regulares, o aeroporto se conectará em março a 39 destinos, sendo 37 domésticos e dois internacionais. São eles: Belém (PA), Barreiras (BA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), Campinas (SP), Carajás (PA), Comandatuba (BA), Congonhas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Guanambi (BA), Guarulhos (SP), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Ipatinga (MG), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Marabá (PA), Maceió (AL), Montes Claros (MG), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA), Santos Dumont (RJ), São José do Rio Preto (SP), São Luís (MA), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Vitória (ES), Vitória da Conquista (BA), além dos internacionais Lisboa (Portugal) e Panamá.Para quem viaja a Belo Horizonte, em voos internacionais, há obrigatoriedade de realização de teste PCR para COVID-19. O exame precisa ser feito com até 72 horas de antecedência e apresentado durante o embarque no país de origem. Também deve ser apresentada declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil.Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em voo internacional, os passageiros terão contato com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que identifica se há alguém com algum sintoma de COVID-19 ou precisando de atendimento médico.