Rússia x Ucrânia: petróleo vai a quase US$ 140 e pressiona Bolsas no mundo

Executivos da Petrobras devem buscar aprovação do governo para aumentar os preços dos combustíveis em suas refinarias no Brasil, com a votação dos projetos de lei que regulamentam o setor (foto: Petrobras/Divulgação)

O mundo continua a sofrer os efeitos econômicos da guerra entre Ucrânia e Rússia, com novas máximas no preços da comercialização do petróleo desde a crise financeira de 2008. A semana começa com o barril do petróleo do tipo Brent, referência global de cotação, se aproximando dos US$ 140 na máxima intradiária. No Brasil, o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (7/3), trouxe a expectativa de inflação (IPCA) em 5,65%. Já para 2023, a taxa registrou 3,51%.





O preço do barril do petróleo é o maior nos últimos 13 anos e pode terminar o ano em US$ 185, de acordo com nota do JP Morgan Chase, de Nova York, caso o fornecimento russo continue interrompido no mercado global. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e segundo maior exportador.





Nesse cenário, o secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país e parceiros europeus estão discutindo a possibilidade de bloquear as importações de petróleo russo em resposta à invasão à Ucrânia.





"Agora, estamos conversando com nossos parceiros e aliados europeus para analisar de maneira coordenada a perspectiva de proibir a importação de petróleo russo, garantindo ao mesmo tempo que ainda haja um suprimento adequado de petróleo nos mercados mundiais. Essa é uma discussão muito ativa enquanto falamos", afirmou Blinken, em entrevista à CNN.





Petrobras

Com a alta da cotação internacional, executivos da Petrobras deverão buscar esta semana a aprovação do governo para aumentar os preços dos combustíveis em suas refinarias no Brasil, com a votação dos projetos de lei que regulamentam o setor.





Os aumentos de preços são sensíveis no Brasil por causa da taxa de inflação de dois dígitos em 12 meses no país e diante das eleições em outubro.

Focus

A crise afeta diretamente o Brasil. O boletim Focus, do BC, apontou que a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional para 2022 ficou em 0,42%. Já para 2023, o prognóstico do PIB apresentou variação de 1,50%. Com isso, a estimativa de inflação deste ano (IPCA) ficou em 5,65%. Já para 2023, a taxa registrou 3,51%.





A Taxa Selic em 2022 ficou em 12,25%, e, para 2023, a taxa ficou em 8,25%. A previsão para a taxa de câmbio em 2022 ficou em R$ 5,40. Para 2023, R$ 5,30. Já a previsão de saldo da balança comercial no ano corrente ficou em US$ 64 bilhões; e para 2023, US$ 51,30 bilhões.