Movimentação de clientes em shopping de BH (foto: Pixabay/Reprodução)

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) em Minas Gerais registrou 122,5 pontos em janeiro contra 115,1 pontos em dezembro do ano passado, uma alta de 7,4 pontos. O Icec foi divulgado nesta segunda-feira (21/2) pela Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), com base em dados coletados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Gabriela Martins, economista da Fecomércio-MG, explica que o aumento do índice é reflexo do avanço da vacinação e do período sazonal do setor.

“Essa recuperação se deve às vendas de dezembro e da avaliação que o comerciante faz em relação à variante Ômicron. Isso porque, mesmo sendo mais transmissível, ela apresenta um índice menor de mortalidade, o que gera mais confiança no empresário”, explica



A entidade reforça que a análise do índice é importante, uma vez que reflete as perspectivas em relação ao futuro da economia, do setor comercial e das empresas que dele fazem parte.

Impacto multiplicador

O Icec é subdividido em outros três indicadores: Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio (Icaec), Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (Ieec) e Índice de Investimento do Empresário do Comércio (Iiec). Logo, quando um vai bem, os outros tendem a seguir a mesma linha.

De acordo com a Fecomércio, O Icaec saiu de 86,8 pontos em dezembro de 2021 para 100,7 pontos em janeiro deste ano, um crescimento substancial, ultrapassando a fronteira de otimismo (acima de 100 pontos). Já o Ieec, fechou janeiro com 153,2 pontos contra 147,8 pontos pontuados em dezembro de 2021.

O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (Iiec), porém, registrou queda. Esse índice demonstra os planos e metas de melhoria no comércio, como aumento no quadro de funcionários e ampliação de estoques. Em dezembro de 2021, registrou 113,6 pontos e caiu para 110,7 pontos em janeiro.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz