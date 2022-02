Foto: Divulgação/Prefeitura de Itanhaém (foto: Foto: Divulgação/Prefeitura de Itanhaém )

O número de drones registrados no Brasil cresceu 11,3% entre 2020 e 2021. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o número de 2021 foi de 90.030 novos equipamentos no país, enquanto em 2020 foram 79.858. Ainda segundo a Anac, em Minas, o aumento foi de 18,8%.

Na avaliação do geógrafo e supervisor do curso de piloto de drones do Centro Europeu, Alexandre Scussel, este crescimento se deve tanto aos novos formatos que a pandemia de COVID-19 precisou adiantar quanto à profissionalização do serviço e busca por qualidade.

"Muitas companhias que viram a demanda cair, precisaram reduzir a equipe de trabalho. Neste contexto, empresas que fornecem serviços com drones passaram a ser contratadas nos segmentos de inspeções, mapeamento e levantamento", explica Scussel.





Uso estratégico

Em Minas Gerais, os drones têm sido usados de forma estratégica. O mapeamento de áreas críticas e de difícil acesso, como as barragens de Brumadinho e Mariana, tem como principal meio de registro os drones. O equipamento faz o levantamento dos dados de forma rápida e auxilia na tomada de decisão para as rotas de busca.

Basicamente, esse mapeamento aéreo é feito com um voo que percorre toda a área estimada previamente por pontos de coordenada, e são tiradas várias fotos com um intervalo de tempo pré determinado. Logo após, com os dados das fotos cruzadas, é possível extrair modelos cartográficos completos.

Agricultura

Além disso, uma outra área que vem sendo muito explorada pelos drones é o agronegócio, para o monitoramento do crescimento, controle de pragas e de possíveis invasores, como animais silvestres.

A pulverização de plantações também pode ser otimizada pelo uso dos drones. Com eles, fica mais fácil calcular a distribuição dos aditivos químicos de forma mais eficiente, sem desperdício ou exagero.

Posteriormente, a imagem é analisada, sendo possível analisar a vegetação, fazer contagem de plantas, descobrir, localizar e catalogar pragas e doenças, controlar o stress hídrico e a taxa de crescimento do plantio.

Segurança

A segurança privada e pública também busca nos drones uma forma mais fácil e de maior presença de vigilância. Em Minas, a Polícia Militar (PMMG) fez uso de aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) em algumas de suas operações desde dezembro de 2017.

Em 2020, a Polícia Federal também fez uso de drones para auxiliar os policiais no combate a crimes eleitorais como boca de urna e transporte de eleitores, nas ações de fiscalização.

Diretor de fotografia e produtor audiovisual, Rodrigo Porto, de 38 anos, diz que começou nos drones em 2016, devido a necessidade de ter imagens diferentes principalmente em casamentos.

A proposta era ter um ângulo mais aberto para contextualizar o ambiente.

“Uma imagem de drone é muito melhor para contextualizar um lugar, do que somente uma imagem de câmera na mão. Isso anteriormente só era possível com helicóptero, com uma pessoa dentro gravando com ele balançando, através dos vidros ovalados que também interferem na qualidade da imagem”, diz ele.