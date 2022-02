Mais de 20,4 milhões já identificaram dinheiro 'esquecido' em bancos

Quase 100 milhões buscam dinheiro "esquecido"; 249 mil empresas têm valor a receber (foto: Reprodução/valoresareceber.bcb.gov.br/))

Quase 100 milhões de pessoas físicas e jurídicas já acessaram a nova plataforma do Banco Central (BC) para conferir valores esquecidos em instituições financeiras desde a abertura da consulta, no último dia 14 de fevereiro. No entanto, pouco mais de 20,4 milhões de usuários identificaram dinheiro esquecido no sistema bancário. Quase 100 milhões de pessoas físicas e jurídicas já acessaram a nova plataforma do Banco Central (BC) para conferir valores esquecidos em instituições financeiras desde a abertura da consulta, no último dia 14 de fevereiro. No entanto, pouco mais de 20,4 milhões de usuários identificaram dinheiro esquecido no sistema bancário.





Dados do BC indicam que, até as 18h de sexta-feira (18/2), foram realizadas 98,6 milhões de consultas no Sistema de Valores a Receber. Desse montante, 94,3 milhões foram feitas por pessoas físicas e outras 2,4 milhões, por empresas.

Das pessoas físicas, 20,2 milhões possuem saldo a receber, enquanto outros 74 milhões ainda não identificaram recursos. Haverá uma segunda fase de consultas, chamada pelo BC de repescagem na busca de valores. Pessoas jurídicas com saldo a receber totalizam 249,5 mil empresas, enquanto outras 2,2 milhões não possuem dinheiro "esquecido".





Resgate



O dinheiro correspondente às consultas será depositado em até 12 dias úteis após a solicitação de resgate com indicação da chave Pix. Ainda de acordo com informações da autoridade monetária, a consulta e transferência do recurso deverá ser feita exclusivamente pelo site do SVR.





O BC estima que aproximadamente 28 milhões de usuários possuem valores esquecidos em contas antigas de diferentes bancos e devem realizar a consulta para solicitar o resgate das quantias. O valor total "esquecido" nos bancos e instituições financeiras chega a R$ 8 bilhões.