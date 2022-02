BC: 37 milhões de pessoas acessaram site em busca de R$ 8 bi 'esquecidos'

BC não informa o valor que cada um tem a receber, mas muitos tem a expectativa de que seja uma quantia significativa (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)



O Banco Central liberou, desde a madrugada desta segunda-feira (14/2) a consulta ao novo site oficial do Sistema Valores a Receber (SLV), pelo qual qualquer cidadão brasileiro incluído no sistema bancário poderá identificar e resgatar dinheiro "esquecido" no banco. Com a disponibilização das consultas, muitos brasileiros começaram a fazer planos para usar os eventuais recursos que serão resgatados. Até o início da noite, quase 37 milhões de pessoas haviam entrado no site do BC para se informarem sobre o "presente" inesperado.

Nesse momento, no entanto, o BC não informa o valor que cada um tem a receber, mas muitos tem a expectativa de que seja uma quantia significativa.





O administrador Márcio Ferreira, de 39 anos, por exemplo, disse que sua consulta foi um sucesso. "Estou muito feliz, estou planejando dar entrada em um carro ou pagar um à vista", afirmou. "Esse dinheiro chegou em boa hora, pois estou sem carro há dois anos, e preciso muito de um."





Já Sebastiana Santos, de 44, dona de casa, afirmou que vai usar o dinheiro para pagar as contas. "Seja qual foi a quantia, chegou em hora boa", disse. "Eu vou conseguir adiantar umas contas que estavam 'penduradas' devido aos aumentos que estão ocorrendo. Mesmo que seja uma quantia baixa, vai ser positivo para mim", disse. Ela contou, ainda, que sua filha mais velha também tem valores a receber. "Isso vai ajudar aqui em casa."





Ferreira afirmou que pensou em investir o dinheiro, mas que, no momento, precisa atender sua necessidade. "Hoje eu preciso de um veículo para me locomover, então é necessário investir em um carro, tanto para mim, quanto para minha família."





No total, o BC informou que há um total de R$ 8 bilhões "esquecidos" no sistema financeiro. E que, numa primeira etapa, devem ser liberados R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas físicas e empresas. Isso significa que, em média, cada uma dessas contas teria um saldo de R$ 139,28 resgatáveis. Apesar disso, a possibilidade de um reforço extra no orçamento é um alento para muitos.





O educador financeiro Ruda Lins observou que, mesmo com a possibilidade de poder receber um valor maior do que a média, é aconselhável moderar as expectativas. "A quantia a ser recebida pode não ser suficiente para realizar planos como comprar um carro à vista", explicou. "Mas pode ser útil para viabilizar uma viagem no fim do ano ou pagar alguma conta atrasada", disse.





Lins apontou quatro diferentes grupos de pessoas que podem aproveitar o dinheiro. O primeiro é o das endividadas, que terão a chance de quitar dívidas. "É um recurso inesperado. Se conseguirem quitar ou reduzir o endividamento, vão deixar uma parte maior do orçamento respirar", frisou. O segundo grupo é o das pessoas que não estão endividadas, mas ainda não têm uma estrutura financeira adequada. "É importante que esse pessoal não saia gastando e destine o dinheiro para uma reserva de emergência."





O terceiro grupo, segundo Lins, é das pessoas sem dívidas, que já têm uma reserva de emergência e estão com planos a curto e médio prazo. "Elas podem evitar um gasto contínuo no cartão de crédito", afirmou. O quarto e último grupo é o daqueles que já estão completamente estruturados. "Essas pessoas têm duas opções: investir ou usar o dinheiro para gastos esporádicos com que não estavam contando."