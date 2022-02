Evite golpes: empresa russa alerta usuários em consulta ao site do BC

Hackers pedem nome completo e CPF para aplicar golpes (foto: Lionel Bonaventure/AFP)

Uma empresa russa de segurança digital, a Karpersky, alertou nesta segunda-feira (14/2) que hackers e cibercriminosos estão praticando golpes por meio do aplicativo WhatsApp na consulta ao dinheiro esquecido nos bancos. O Banco Central liberou o sistema para que brasileiros possam resgatar eventuais valores no passado.

No golpe, os criminosos solicitam nome completo e CPF da pessoa em troca de uma consulta no sistema do Banco Central. Eles enviam uma mensagem pelo aplicativo de mensagens, dizendo que precisa ser compartilhada com 10 contatos para que se tenha acesso ao suposto benefício.





A empresa russa alertou que, ao clicar no link da mensagem fraudulenta, a vítima é enviada para sites falsos que simulam o sistema do BC. Para realizar a falsa consulta, é necessário informar o nome completo e o CPF. Em ambos os casos, o site sempre mostrará que a vítima tem um valor para receber, alerta a Kaspersky, entre R$ 1 mil e R$ 4 mil.





Depois de quatro dias recebendo notificações promovendo sites de propaganda e programas de afiliados, a Kaspersky identificou uma notificação usando um banco brasileiro que direcionava as vítimas para um site falso do banco para roubar o acesso no online banking.

Algumas dicas para não cair em golpes:





Olhar com cuidado o endereço do site, evitando compartilhar dados pessoais em sites diferentes dos oficiais

Estar atento aos “comunicados oficiais”, já que o Banco Central informou que o sistema do Registrato só estará de volta no próximo dia 14 de fevereiro

Avaliar cuidadosamente antes de aceitar as notificações. O ideal é permitir apenas programas essenciais, como os alertas de programas financeiros

Usar uma solução de segurança de confiança, como o Kaspersky Internet Security, para bloquear o acesso a esses sites fraudulentos





O Banco Central também divulgou um comunicado de alertas: “Muito importante: apenas depois que você acessar o sistema e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira que você escolheu entrará em contato para realizar a transferência. Atenção: mesmo neste caso específico, essa instituição não pode pedir que você informe seus dados pessoais, nem sua senha”, afirma o banco.