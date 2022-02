Banco Central divulgará novos valores esquecidos em bancos a partir de maio

Primeira etapa da consulta, que começou nesta segunda-feira (14/2) no site do Banco Central (valores a receber), prevê a devolução de R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas físicas ou de empresas (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Quem fez a consulta a valores esquecidos nos bancos e foi informado de que não tinha nada a receber terá de repetir o procedimento nos próximos meses. Em maio, o Banco Central (BC) ampliará a base de dados para incluir novos tipos de saldos residuais.

A primeira etapa da consulta, que começou nesta segunda-feira (14/2) no site do Banco Central (valores a receber), prevê a devolução de R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas físicas ou de empresas com valores não sacados.





O dinheiro vem das seguintes fontes:





• contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;





• cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;





• cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;





• grupos de consórcio extintos.





A segunda etapa do serviço, prevista para começar em maio, permitirá a consulta para a devolução de mais R$ 4,1 bilhões.





Serão incluídos os seguintes valores:





• cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso;





• contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível;





• contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários;





• demais situações que resultem em valores a serem devolvidos reconhecidas pelas instituições financeiras.





Balanço parcial





Segundo o Banco Central, até as 12h desta segunda-feira (14/2), cerca de 20 milhões de pessoas físicas e de empresas haviam consultado a nova plataforma. Diferentemente do sistema anterior, que ficava no ambiente Registrato (site que informa a relação entre correntistas e as instituições financeiras), o novo site exigirá a criação de uma conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br para autorizar a retirada, caso tenha valores esquecidos.





Calendário

A consulta pode ser feita por qualquer cidadão ou empresa em qualquer horário. No entanto, caso o sistema informe recursos a receber, os usuários foram divididos em três grupos, baseados na data de nascimento ou na data de fundação da empresa.





Quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse ano poderá conhecer o saldo residual e pedir o resgate entre 7 e 11 de março, no mesmo site. A própria página informará o horário e a data para pedir o saque. Caso o usuário perca o horário, haverá uma repescagem no sábado seguinte, em 12 de março, das 4h às 24h.





Para pessoas nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período, o prazo será de 14 a 18 de março, com repescagem em 19 de março. Quem nasceu a partir de 1984 ou abriu empresa nesse ano, a data vai de 21 a 25 de março, com repescagem em 26 de março. As repescagens também ocorrerão aos sábados no mesmo horário, das 4h às 24h.





Quem perder o sábado de repescagem poderá pedir o resgate a partir de 28 de março, independentemente da data de nascimento ou de criação da empresa. O BC esclarece que o cidadão ou empresa que perderem os prazos não precisam se preocupar. O direito a receber os recursos são definitivos e continuarão guardados pelas instituições financeiras até o correntista pedir o saque.