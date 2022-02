Procon Uberaba cria nova linha de transmissão para combater fake news

Com a nova linha de transmissão, o Procon de Uberaba terá mais chances de detectar fake news (foto: Creative Commons/Divulgação)

A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, lançou nesta quinta-feira (10/2) uma nova linha de transmissão, por meio do aplicativo WhatsApp (34) 99869-9000, para compartilhamento de notícias, áudios, fotos, vídeos, dicas e conteúdos diversos.

O consumidor da cidade que tiver interesse em fazer parte basta enviar mensagem para o número e solicitar para entrar na linha de transmissão.

O número de telefone citado acima já é utilizado pelo Procon Uberaba para atendimento de dúvidas, orientações, denúncias e agendamentos, somente por mensagem de texto.

“Lembrando que o consumidor também pode acionar o Procon de Uberaba pelos telefones 151 e (34) 3334-9100”, finalizou Anderson Romero.

O Procon Uberaba está situado na avenida Leopoldino de Oliveira, 2976, Centro.