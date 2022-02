Iveco anuncia investimento de R$ 1 bilhão na América Latina até 2025

Fábrica da Iveco em Sete Lagoas: montadora vai fazer investimento recorde na América Latina (foto: IVeco/Divulgação)

A Iveco anunciou nesta quinta-feira (10/2) um investimento de R$ 1 bilhão na América Latina em três anos. Os recursos serão aplicados no desenvolvimento de novos motores e produtos. É o mais valor já investido pela empresa desde a construção da fábrica em Sete Lagoas.

A montadora italiana fechou 2021 com crescimento de 69,6% e aumento recorde de produção de 120% em comparação com o ano anterior. Foram 23 mil unidades vendidas no período. A expansão da empresa com sede em Sete Lagoas foi superior ao do restante do mercado de veículos pesados, utilitários e leves, cujo avanço foi de 43%, segundo dados da Associação Nacional dos Veículos Automotores (Anfavea).

“Somos a marca que mais cresceu no Brasil. Estamos mais consolidados no segmentos de transportes. Queremos fortalecer ainda mais a presença da Iveco na região, com sustentabilidade e rentabilidade”, comemora Márcio Querichelli, presidente da empresa.

Ainda que o setor tenha convivido com dificuldades como consequência dos primeiros meses de fechamento total das fábricas, o crescimento da empresa foi mais que o dobro de 2020, quando a montadora anunciou um lucro de 30% frente a uma retração de 11% do mercado em comparação com o ano anterior.

Segundo a empresa, foram contratados 1 mil colaboradores no ano passado, inclusive executivos. “É fundamental o investimento em pessoas. Foram contratados pessoas com grandes vivências na área de transporte para atuar em nossa montadora. Nessa nova fase, a empresa é composta por grandes executivos que são importantes”, diz Quericelli.

Nova tecnologia

Para 2022, a expectativa é de que a Iveco lance um novo modelo de caminhões pesados movidos a gás, com tecnologia importada da Europa. A produção dos veículos será na fábrica de Sete Lagoas.



“Temos portifório do pridoto muito completo na europa e queremos trazer para cá. Nosso projeto tem como objetivo a produção em Sete Lagoas. O que fazemos agora é a adaptação do veículo desenvolvido na Europa para adaptar ao mercado brasileiro”, diz o presidente.

A empresa também vai instalar pontos de atendimento na Bahia, Rio de Janeiro e Goiás. A expectativa é que a montara chegue à marca de 30 mil unidades vendidas.