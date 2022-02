Produção industrial de Minas cresce 9,8% em 2021

Indústria apresentou resultado positivo em Minas em 2021 (foto: Leo Lira/Divulgação FCA)

A produção industrial de Minas Gerais cresceu 9,8% no acumulado do ano (janeiro a dezembro) de 2021, em relação ao ano anterior. Foi a segunda maior taxa entre os locais pesquisados. É o primeiro resultado positivo depois de três anos de queda. Nove dos quinze locais pesquisados também apresentaram elevação na produção industrial.





Minas Gerais e outros nove locais, dentre os quinze pesquisados, tiveram aumento da produção entre novembro e dezembro, enquanto os outros cinco locais recuaram. Amazonas (14,0%), Goiás (8,8%) e Paraná (7,6%) apresentaram as expansões mais acentuadas, enquanto Santa Catarina (-2,7%) e Rio Grande do Sul (-2,1%) apontaram os recuos mais intensos nesse mês.





Em 2021, a indústria nacional avançou 3,9%, com destaque também para Santa Catarina (10,3%), Paraná (9,0%) e Rio Grande do Sul (8,8%), além de Minas Gerais. No sentido oposto, Bahia (-13,2%) apontou o recuo mais elevado no índice acumulado do ano.





Em relação ao mesmo mês do ano anterior, Minas Gerais apresentou recuo da produção industrial de 0,3%, menor que a média nacional de -5,0%. Nesse comparativo, outros dez locais registraram redução, sendo Ceará (-20,9%), Região Nordeste (-10,9%), Bahia (- 10,5%) e Santa Catarina (-10,1%) os mais intensos.





Considerando as treze atividades divulgadas para Minas Gerais, houve recuos na produção industrial de nove delas em relação ao mesmo mês do ano anterior. Destaque para:





“Outros produtos químicos” (-29,5%),

“Produtos têxteis” (-23,0%),

“Celulose, papel e produtos de papel” (-17,0%) e

“Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos” (-12,7%).





Já os setores com resultados positivos foram:





“Indústria extrativa” (7,1%),

“Produtos alimentícios” (5,6%),

“Veículos automotores, reboques e carrocerias” (4,6%) e

“Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis” (3,0%).





No acumulado do ano, dez atividades têm saldo positivo na produção industrial, com destaque para os setores de:





“Veículos automotores, reboques e carrocerias” (44,3%),

“Máquinas e equipamentos” (37,9%),

“Metalurgia” (15,8%) e

“Indústria extrativa” (14,9%).





As três atividades com queda na produção acumulada do ano são:





“Outros produtos químicos” (-19,6%),

“Celulose, papel e produtos de papel” (-7,0%) e

“Produtos alimentícios” (-4,8%). *Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

Em dezembro de 2021, o estado também teve crescimento na produção, de 3,4% em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, sendo superior ao crescimento nacional (2,9%).