Índice de confiança dos pequenos negócios de Minas cresce em dezembro

Construção civil foi o setor que apresentou melhor índice, segundo Sebrae Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Motivado pela expansão do faturamento em 2021, os pequenos negócios de Minas Gerais apresentaram crescimento em dezembro. Foi o que mostrou a pesquisa Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (Iscon), divulgada mensalmente pelo Sebrae Minas, que identifica o nível de con%uFB01ança dos microempreendedores individuais e dos representantes de micro e pequenas empresas mineiras.

Dos setores analisados, indústria, construção civil, comércio e serviços fecharam o último ano com resultados positivos.





A construção civil teve um índice de 129, 13 pontos a mais que os dados divulgados em novembro. Esta foi a segunda maior variação desde o início da pesquisa, em janeiro de 2021. A maior elevação no índice de confiança do setor, de 15 pontos, foi em maio.





A elevação do Iscon da Construção no último mês de 2021 foi puxada tanto pelo Índice de Situação Recente (ISR), que subiu 11 pontos, quanto pelo Índice de Situação Esperada (ISE), que aumentou 14 pontos – ambos são os subíndices que compõem o Iscon.

“Houve uma desaceleração nos preços dos insumos e equipamentos e, para alguns segmentos da Construção Civil, a expectativa com a elevação de gastos públicos com obras durante 2022, um ano eleitoral, também pode ter contribuído para o aumento da confiança”, avalia Paola La Guardia, analista da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas.





Por sua vez, a indústria apresentou um crescimento de 7 pontos no Iscon, saltando de 109, em novembro, para 116 em dezembro. O setor de Serviços registrou um crescimento de 6 pontos no índice de confiança, com um Iscon também de 116 pontos.





Por fim, o comércio saltou de 110 para 115 pontos no Iscon. “As festas de fim de ano impactaram positivamente a avaliação dos empresários em relação ao momento presente, o que justifica o salto de 10 pontos no ISR do comércio em dezembro”, explica a analista.





Confiança aumenta no curto prazo

O Iscon de dezembro fechou em 116 pontos, valor próximo ao de tendência à estabilidade (próxima de 100 pontos) com expectativa de leve melhoria. Em relação a novembro, o indicador teve um aumento de 6 pontos. A pesquisa ouviu 1.225 participantes entre os dias 9 e 21 de dezembro.





Já as Empresas de Pequeno Porte (EPP) voltaram a ser as mais confiantes em dezembro, com um Iscon de 124 pontos, seguidas pelas Microempresas (ME), 120, e os Microempreendedores Individuais (MEI), 113 pontos. Em relação a novembro, os pequenos negócios de todos os portes aumentaram a confiança em suas atividades: as EPP tiveram uma variação positiva de 9 pontos, as ME de 3 e os MEI de 7 pontos.