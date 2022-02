Rede Mater Dei anuncia compra de hospital em Feira de Santana, na Bahia

Hospital de Feira de Santana, na Bahia, adquirido pela Rede Mater Dei (foto: Rede Mater Dei/Divulgação )

A Rede Mater Dei de Saúde anunciou, nesta terça-feira (8/2) a compra de 95% do Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda (EMEC), tradicional Hospital de Feira de Santana, na Bahia. Com isso, a Rede, que inaugura ainda no primeiro semestre um hospital em Salvador, já começa a atuar no Estado.





"A operação fortalece o hub de assistência hospitalar de alta qualidade da Rede Mater Dei na Bahia, permitindo combinar as operações hospitalares visando ganhos de eficiência e complementaridade. Temos a tarefa diária de promover a saúde e o bem-estar de uma maneira plena e integrada. Acolhendo, individualizando, entendendo e cuidando das pessoas em todas as fases da vida. Porque estar bem é o que importa. Por isso, Feira de Santana e região podem contar conosco”, afirma o Presidente da Rede Mater Dei, Henrique Moraes Salvador Silva.





Inaugurado em 1963, o EMEC foi o primeiro hospital privado da cidade, se tornando referência na região desde então. É um hospital geral de alta complexidade com mais de 40 especialidades. Oferece ambulatório e medicina diagnóstica e conta com corpo clínico diferenciado. Possui atualmente 126 leitos operacionais (incluindo 30 UTIs) e plano de expansão para um total de 150 leitos operacionais decorrente de realocação de áreas.





No ano de 2021 a receita líquida do EMEC foi de R$ 131 milhões.

O valor da operação de compra, incluindo o imóvel, é de R$ 205,9 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido. O múltiplo da transação é de R$ 1,37 milhão por leito.





Desde que estreou na Bolsa de Valores, em abril de 2021, a Rede Mater Dei já adquiriu mais de 1.100 leitos de ativos em Minas Gerais e em outros estados e passou a atender no Pará (com a aquisição de 70% do Grupo Porto Dias), em Uberlândia (compra do Hospital Santa Genoveva e CDI Imagem) e em Goiânia (aquisição do Hospital Premium), além da compra de 50,1% do capital social da A3Data, uma empresa especializada em dados e inteligência artificial , com foco na transformação cultural e analítica de empresas.

O fechamento da operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).