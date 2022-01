Rede Mater Dei anuncia aquisição do Hospital Premium em Goiânia

O presidente da Rede Mater Dei de Saúde anunciou semana passada a aquisição do Hospital Premium, em Goiânia, no Bairro Bueno, além da compra de um terreno de cinco mil metros quadrados ao lado para receber a expansão que farão, para se tornar um hospital geral. Com a aquisição desse hospital, a Rede Mater Dei dá um grande salto na sua estratégia de constituir hubs nas importantes áreas do país, trazendo e atraindo corpo clínico experiente e qualificado, médicos com aderência aos valores e propósitos do grupo.





Ary Margalith, Javert Rodrigues e o aniversariante de hoje, Sérgio Rogero Almeida (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





SEM-NOÇÃO 2

Covid em alta





Uma amiga da coluna, que pegou Covid na passagem do ano, relatou indignada o que viu e ouviu nos dias em que foi fazer os testes e exames. O primeiro caso foi na farmácia, quando foi fazer seu teste rápido. Nos dias, todas as farmácias estavam lotadas de pessoas para fazerem os testes. E entrou uma senhora, na casa dos 77 anos, com a máscara no pescoço. Quand foi abordada pela atendente pedindo para subir a máscara de proteção, a mesma fez uma careta, e atendeu. Depois se aproximou da fila, das pessoas que seriam testadas, e quando nossa conhecida pediu que ela distanciasse, porque ela estava doente, a senhora olhou abismada, e saiu correndo. Será que ela não sabe, até hoje, que as farmácias recebem pessoas doentes e fazem testes de covid e de gripe? O outro relato foi no laboratório, quando foi fazer o exame de sangue. Chegou uma mulher dizendo que a filha estava com covid, ela precisava fazer o exame, não podia demorar porque tinha que atender um cliente, presencialmente, e não podia cancelar. Como assim? Se teve contato com alguém doente, tem que ficar reclusa até confirmar se pegou ou não o vírus. Espantoso.





EXPOSIÇÃO

Museu de Sant'Ana





A exposição “Objetos de fé afro-brasileiros” prorrogou a data de visitação até 10 de fevereiro, seguindo em cartaz no foyer do Museu de Sant’Ana, em Tiradentes, com entrada gratuita. São dezenas de oratórios do período colonial que revelam a sinergia entre o barroco e a influência europeia que o acompanhou no Brasil, e o devocionário africano, produzidos com os mais diversos materiais e técnicas. A curadoria é de Angela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que faz a gestão do museu. A exposição traz peças que estiveram presentes no espaço colonial, nas casas, na algibeira, na mina e na senzala, fundindo fé e cultura. Produzidos nos mais diversos materiais e técnicas, os oratórios são originários de Minas Gerais e do Nordeste do Brasil, alguns com apenas cinco centímetros e outros que chegam a quase 2,5 metros de altura.





CIRCUITO LIBERDADE

programação de férias





O CCBB-BH está com grande programação para os dois primeiros meses do ano. Até 22 de fevereiro, é possível ver a mostra “Movimento Armorial 50 anos”, que abre novo ciclo, além de ter opção de participar de encontros musicais, boa oportunidade para quem quer conhecer mais sobre o mestre Ariano Suassuna. A entrada é gratuita. Os encontros musicais são sempre das 20h às 22h, no Teatro I , e as conversas sobre arte serão no mesmo local, das 19h às 21h, ambas em dias variados. Confira a programação no site. Em todo o período de férias haverá visita mediada às exposições em cartaz.





>>>



Já o Memorial Vale traz oficinas e brincadeiras presenciais para crianças nas Férias Divertidas, que começaram ontem. Dia 20, tem performance “Morfose”, do artista visual indígena Emerson Uýra. O horário de funcionamento voltou ao normal (confiram no site). Vão ter várias oficinas: construção em papelão, origami, stencil, bonecas africanas, desenho etc. Haverá turmas em horários e dias variados.





Olguinha Ulmann, que sopra velas na sexta, Mariangela e Silvinho Ximenes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

MAR DE MINAS

efeito paredão





Pelo disse me disse entre o pessoal acostumado a frequentar o chamado Mar de Minas (leia-se represa de Furnas) durante o verão, o episódio do paredão caindo sobre embarcações causou menos estragos ao turismo ali do que as chuvas torrenciais. Enquanto o trágico acidente geológico ficou restrito a uma ponta da represa em Capitólio, as chuvas contínuas atrasaram ou cancelaram a presença de turistas em toda a orla daquele imenso espelho d’água. Com o sol saindo de novo, a esperança é que o burburinho retome seu fôlego estival.





CERVEJA

saudável





Para os saudáveis de plantão e os desportistas que gostam de cerveja, mas tinham que abrir mão da bebida para não ganhar os quilinhos a mais, a boa notícia é que a Albanos Life Lager vem ganhando a aprovação dos esportistas por ser zero açúcar, zero carboidrato e tem só 34 calorias a cada 100ml. Não é à toa que o rótulo vem marcando presença em diversos eventos, como beach tennis e corridas. Na 22ª Volta da Pampulha, a cervejaria apoiou três equipes de participantes.





EMBAIXADORES

nova moda de produtos





Há algum tempo que grandes marcas vêm escolhendo, a cada temporada, uma celebridade para ser embaixador de um de seus produtos, ou da marca em si. Começou com grifes de luxo de alta-costura, principalmente para perfumes, e agora tem embaixador para quase tudo. A Lacoste acaba de anunciar que nomeou o ator K. J. Apa, conhecido por ter atuado como Archie Andrews em “Riverdale”, como novo embaixador da marca, mais precisamente para divulgar os produtos da linha underwaer. Por aqui, na terrinha, Paola Oliveira foi escolhida como embaixadora da bebida Aperol, uma das queridinhas do momento. E por aí vai.





DESAFIO

21 dias





Em todo começo de ano, muita gente costuma traçar metas, entre elas iniciar uma atividade física. Para ajudar nesse objetivo, a academia Bodytech lançou o Desafio BT 21 dias, onde profissionais de educação física, nutrição e médicos vão dar dicas, esclarecer dúvidas e direcionar as atividades para qualquer pessoa participar do programa. As atividades contemplam exercícios físicos, wellness, descanso mental, tranquilidade, alimentação equilibrada e momentos de lazer. O programa é aberto ao público em geral, independentemente de ser aluno ou não da academia. Para participar, basta acessar o Telegram. Apesar de ter iniciado semana passada, ainda é possível participar do desafio, que termina em 31 de janeiro.





ENTREVISTA

na Academia





Dentro da boa série de entrevistas que o jornalista Rogério Faria Tavares vem fazendo para a Academia Mineira de Letras, de onde é presidente, está Paulina Chiziane. A escritora moçambicana foi a vencedora do Prêmio Camões 2021 e gravou entrevista, que foi feita em dobradinha com Rogério e com a professora Nazareth Soares Fonseca, da UFMG e da PUC Minas. O vídeo estará disponível no canal de YouTube da AML, a partir das 11h do dia 20, quinta-feira. Paulina fala de seu primeiro livro, "Balada de amor ao vento", de 1990, sobre a difícil recepção de sua obra literária em Moçambique e como foi mais facilmente recebida na Europa. E, claro, fala do processo de criação do best-seller "Niketche – Uma história de poligamia", editado no Brasil pela Companhia das Letras. er iniciado semana passada, ainda é possível participar do desafio, que termina em 31 de janeiro.





Mês de muitos aniversários: Léo Pimenta comemora na quarta, Clóvis Viana na sexta; já Giuliano Laucas, só em maio (foto: Marcelle Facury/Divulgacao)





SAÚDE

ambulâncias pé de boi





Fora o caos da pandemia, alguns pontos do nosso sistema de saúde continuam travados. É o caso das ambulâncias para transportes de pacientes. Amigo da coluna que transportou parente pela Unimed-BH, através da Capta-Med (que presta serviço domiciliar terceirizado àquela cooperativa), enfrentou viagem dos horrores em razão da precariedade do veículo usado para tal função. No trajeto, muitos solavancos, pulos e socadas a cada quebra-molas ou buraco na rua fez equipamentos voarem, equipe desesperar e paciente virar joguete. Fica no ar a indagação: será que a indústria automobilística nacional ainda não fabrica suspensões adequadas ao serviço de transporte médico ou seria apenas uma contenção de custos, levando a prestadora a usar ambulâncias pé de boi para tão delicada tarefa?





BICENTENÁRIO

grupo de estudos





Em fevereiro, terá início o grupo de estudos Bicentenário da Independência, no Espaço Gaman. Serão três meses de estudos e debates sobre o tema, com um encontro semanal. Será uma oportunidade de entender o Brasil atual olhando para os fatos históricos. O grupo será coordenado pela professora e terapeuta Talita Mary. Mais informações e inscrições: (31) 99151-3191.





BARTENDERS

formação gratuita





As inscrições para o curso gratuito e profissionalizante de bartender do Learning for Life, promovido pelo Instituto Diageo, ficam abertas até 21 de janeiro. Serão oferecidas 500 vagas, destinadas a maiores de 18 anos de todo o país que se encontram em situação de vulnerabilidade, desempregados ou com renda em carteira assinada de até R$ 1,6 mil. É preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio, além de ter acesso à internet, pois a formação continua sendo on-line, em virtude das medidas de segurança sanitárias. O formulário para inscrição está disponível no link da bio no Instagram @learningforlife_br. Os inscritos serão contatados por e-mail e devem mencionar uma atividade que comprove o interesse na carreira de bartender.





BOLSA DE ESTUDOS

inscrições abertas





Vai até o dia 30 o período de inscrições para o Bolsa Crimson Brasil 2022, que vai preparar dois estudantes brasileiros para que consigam vagas – e bolsa de estudos – em universidades no exterior. A Crimson Education é especializada em ajudar os alunos no processo de application e criou a Bolsa Crimson para dar a chance de mais pessoas terem acesso ao estudo internacional. A Crimson Education é uma consultoria especializada em ajudar os alunos no processo de application em instituições dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Para concorrer à Bolsa Crimson, o interessado deve iniciar o último ano do ensino médio ou técnico em 2022 ou ter concluído em 2021, ter nível avançado ou fluente em inglês, ter boas notas e desempenho acadêmico, demonstrar liderança e ser engajado em atividades extracurriculares – como voluntariado, competições esportivas e científicas – e ter vontade de mudar o mundo, características requisitadas pelas instituições internacionais na candidatura.





FESTIVAL DE VERÃO

em Campos do Jordão





O Festival de Campos do Jordão, reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, passa, a partir deste ano, a ocorrer também no verão, de 22 de janeiro a 13 de fevereiro, com apresentações no auditório Cláudio Santoro, Palácio Boa Vista e Parque Capivari. Serão 22 concertos transmitidos ao vivo no YouTube do festival e na plataforma #CulturaEmCasa. A curadoria do eixo Música Popular Instrumental é de Mônica Salmaso, e Clarice Assad é responsável pelo eixo Música Erudita Contemporânea. O festival vai oferecer mais de 50 apresentações musicais divididas, além de contar com um núcleo pedagógico em formato original, pensado para contemplar as particularidades desses diferentes campos artísticos.





OBESIDADE

novas descobertas





Estudo publicado na revista científica Science mostra que cientistas descobriram variantes raras de genes que protegem contra a obesidade. A pesquisa sugere que pessoas com mutações genéticas raras podem ter 54% menos probabilidade de desenvolver obesidade. Foram analisados dados genéticos de mais de 640 mil pessoas do México, Estados Unidos e Reino Unido para encontrar novos insights sobre a base genética da obesidade. Segundo o geneticista Dr. Marcelo Sady, estima-se que de 40% a 70% da variação na suscetibilidade à obesidade e perda de peso seja determinada pelos genes. “O tipo genético de cada organismo ajuda a explicar o motivo de diferentes pessoas ganharem ou perderem peso de forma distinta, mesmo seguindo uma dieta igual e praticando a mesma quantidade de exercícios físicos.” Os resultados dos estudos sugerem que a inibição de GPR75 pode ser uma estratégia terapêutica para a obesidade.

Boas notícias.





SOLIDARIEDADE

momento de doar





Grandes e pequenas empresas estão acionando clientes e amigos, fortalecedo a campanha do estado para arrecadação de doação para os desabrigados das chuvas em toda Minas Gerais. Os Diários Associados Minas – leia-se Estado de Minas, TV Alterosa, UAI e Aqui – estão pedindo a assinantes e leitores que façam a entrega de suas doações no Servas ou nos postos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil ou Cruz Vermelha. O Grupo Patrimar criou sua campanha e abriu três pontos de coleta em seus empreendimentos – Nova Lima, Santo Agostinho e Jaraguá – e os itens recolhidos serão encaminhados para a Defesa Civil e Prefeitura de Nova Lima, que farão a distribuição. A Santa Casa BH (entrega na Provedoria da Santa Casa, Rua Álvares Maciel, 611, Santa Efigênia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) e a Cruz Vermelha (entrega na Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro, de segunda a segunda-feira, das 8h às 20h) também estão com suas campanhas. O que você pode doar: roupas, calçados, colchões, água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e produtos de limpeza.





POR AÍ...





• A semana paulista começa com muitos mineiros da moda por lá. Tudo por conta da Couromoda, que abrigará algumas marcas daqui, e também das feiras paralelas. Uma delas é a TM Fashion (entre 16 e 18, no Hotel Pestana) e a outra é a Nova Serrana Feira de Moda (mostrando seus sapatos e afins), no pavilhão do Anhembi – marcada para 17, 18 e 19.





• Como já dissemos aqui, o Globo de Ouro (prêmios para o cinema indicados pela imprensa estrangeira nos EUA), foi boicotado pelos colegas locais – alegando falta de diversidade em premiações anteriores. E, por causa disso, uma atriz trans acabou ganhando, agora, um dos prêmios ali. Já em razão exclusiva da arte e talento, o ótimo “Ataque de cães”, da Netflix, levou três troféus.