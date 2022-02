Após falha, BC anuncia novo site para consultar 'dinheiro esquecido'

O serviço ainda não está funcionando, mas dentro do link, o BC já explicou como funcionará os passos para reaver o dinheiro deixado nos bancos (foto: Raphael Ribeiro/BCB) Nesta segunda-feira (7/2), o Banco Central (BC) divulgou como serão os próximos passos para retomar o serviço de consulta a “dinheiro esquecido” pela população em instituições financeiras — que entrou em colapso após o grande números de acessos, ainda dia 24 de janeiro. Será criado uma nova página na internet, em que as pessoas poderão fazer a consulta, isso já no próximo dia 14 de fevereiro.





O novo site será o https://valoresareceber.bcb.gov.br/.





Ele ainda não está funcionando, mas dentro do link, o BC já explicou como funcionará os passos para reaver o dinheiro deixado nos bancos. A instituição também deixa claro: “Não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução”.





O primeiro destaque é o lembrete de que esses valores não poderão mais serem feitos no site da BC, somente neste novo link. Os passos para resgatar os valores são os seguintes: