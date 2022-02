'Bom dia' e 'Até logo', diz Bolsonaro a Moraes em encontro no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta segunda-feira (7/2), no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e Alexandre de Moraes (foto: AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta segunda-feira (7/2), no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O encontro foi rápido e protocolar, para a entrega do convite para a posse de ambos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para acontecer no próximo dia 28.

Fachin, atual vice-presidente do TSE, sucederá o ministro Luís Roberto Barroso na presidência da Corte eleitoral até agosto, quando Moraes passará à presidência do órgão durante as eleições de 2022. Ao todo, foram exatamente nove minutos de encontro. Segundo integrantes que estiveram na reunião, em meio ao clima pesado entre o Executivo e o Judiciário, Bolsonaro se dirigiu a Moraes em apenas duas ocasiões: na chegada, com um "bom dia", e na saída, com um "até logo".





Já ao ministro Fachin, que mais falou durante o encontro, Bolsonaro aproveitou a ocasião para reforçar a necessidade de um diálogo mais frequente com o Judiciário. Apesar de ser uma visita formal, o encontro ocorreu dias após o chefe do Executivo descumprir ordem de Moraes ao não comparecer ao depoimento na Polícia Federal, na investigação que apura o vazamento de informações sigilosas da Justiça Eleitoral.





Bolsonaro tem em Moraes, Barroso e Fachin seus principais alvos de críticas no STF. Mesmo com o caráter protocolar, o Planalto avaliou com otimismo o encontro, como um primeiro passo importante para um armistício.