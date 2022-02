Cauê Moura: quem é o youtuber que Bolsonaro chamou de 'gordinho'

Cauê Moura (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O youtuber Cauê Moura, que acumula 5,19 milhões de inscritos no próprio canal, se envolveu em uma polêmica nesta segunda-feira (7/2) após ter um tuíte respondido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Na postagem, Cauê brincou com a destreza do chefe do Executivo federal. “O capitão mentecapto não sabe nem atirar”, disse o youtuber.





Afinal, quem é Cauê Moura?





O youtuber, de 32 anos, começou a fazer vídeos em 2010 e é considerado um dos pioneiros, ao lado de Felipe Neto, no estilo “vlog” do Brasil. Atualmente, ele acumula mais de 5 milhões de seguidores na plataforma e os vídeos dele somam mais de 600 milhões de visualizações.





Com um humor mais apimentado, Cauê apresenta o quadro “Giro de Quinta”, no qual comenta notícias com temas polêmicos, incluindo a política nacional. Em alguns vídeos, ele se mostrou contra as medidas implantadas por Bolsonaro.

“Não pode chamar o Bolsonaro de genocida, viu, pessoal? O Felipe [Neto, youtuber] quase foi preso por isso. Repito: não pode chamar o Bolsonaro de genocida. Entrei na tag no Twitter hoje e tinha mais de 100 mil pessoas. Vai faltar cadeia, né?”, disse em um vídeo.





Além de youtuber, Cauê acabou se tornando influencer em outras plataformas. No Twitter, ele acumula cerca de 2,5 milhões de seguidores. No Instagram, o youtuber tem 1 milhão de seguidores.





O último projeto lançado por ele foi o Poucas, um programa de entrevistas em parceria com o site UOL, que é transmitido em vídeo ao vivo e relançado em formato de podcast nas mais variadas formas de streaming, tais como Spotify e Google Podcasts.



Pelo trabalho no YouTube, foi-lhe concedido o Shorty Awards de YouTubeStar de 2013.