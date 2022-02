Após erro de Bolsonaro, Moro posa com estátua de Padre Cícero

AM

Moro posa em frente à estátua de Padre Cícero (foto: Reprodução) O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) publicou uma foto em que aparece à frente de uma estátua de Padre Cícero (1844 - 1934), em Juazeiro do Norte, no Ceará.

A imagem foi postada dias depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolver em uma polêmica após errar a origem do líder religioso e ter falas consideradas preconceituosas com nordestinos.

Na semana passada, Bolsonaro chamou dois assessores de “pau de arara”.

A fala aconteceu depois que o presidente perguntou aos auxiliares a origem de Padre Cícero, um antigo vigário de Juazeiro do Norte, reverenciado pelos nordestinos.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade fica, lá? Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? Juazeiro do Norte, parabéns aí. Ceará, desculpa aí. Ceará", disse.





No fim de janeiro, Bolsonaro anulou o decreto de luto pela morte de Padre Cícero.





Em outra, apareceu comprando uma imagem do padre. "Vou levar uma imagem do Padre Cícero para minha mãe. Minha família é cristã e admiro a fé deste povo tão amável e hospitaleiro", escreveu.

Recebi o Título de Cidadão Juazeirense, na Câmara Municipal. Estou feliz de estar aqui e orgulhoso pela homenagem. Obrigado a todos e em especial ao prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra e aos vereadores da Casa. pic.twitter.com/nmKKh6kXqn %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 7, 2022

Eleições

Depois da confusão, Bolsonaro também pretende ir até o Nordeste. A região é o principal reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com cerca de 40,5 milhões de eleitores e Estados governados por políticos de esquerda em sucessivos mandatos, decolar na região tem sido um desafio para outros presidenciáveis.





Em 2018, o candidato a presidente Fernando Haddad (PT) obteve 69,7% dos votos válidos do Nordeste. É a única região do Brasil em que o petista derrotou Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente.





No Nordeste, Bolsonaro ficou com 30,3% dos votos válidos. No total, Haddad contabilizou 20,3 milhões de votos; e Bolsonaro, 8,8 milhões.