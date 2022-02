Produtores temem que chuva atrapalhe a 'safrinha' no Sudoeste de Minas

Produtores temem que chuva atrapalhe a 'safrinha' no Sudoeste de Minas

ANTT prorroga prazo do termo aditivo de concessionária da BR-040

ANTT prorroga prazo do termo aditivo de concessionária da BR-040

Prova de vida do INSS: portaria com novas regras é publicada; confira

Prova de vida do INSS: portaria com novas regras é publicada; confira

Terapêutico, mel de aroeira do Norte de MG ganha reconhecimento

Terapêutico, mel de aroeira do Norte de MG ganha reconhecimento

Com pandemia, vendas pela internet crescem 27% e atingem R$ 161 bi em 2021

Com pandemia, vendas pela internet crescem 27% e atingem R$ 161 bi em 2021

Com contrato assinado, CCR assume o Aeroporto da Pampulha no 2º trimestre

Com contrato assinado, CCR assume o Aeroporto da Pampulha no 2º trimestre

INSS começa a pagar com reajuste quem ganha mais de um salário mínimo

INSS começa a pagar com reajuste quem ganha mais de um salário mínimo

Governo de Minas prorroga por 60 dias ICMS do diesel em 14%

Governo de Minas prorroga por 60 dias ICMS do diesel em 14%

Brasil criou 2,73 milhões de empregos com carteira assinada em 2021

Brasil criou 2,73 milhões de empregos com carteira assinada em 2021