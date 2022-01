Há mais de uma década, Oi-Telemar é líder de reclamações no Procon de JF

Operadoras de telefonia dominam o ranking das empresas mais reclamadas em Juiz de Fora (foto: Pixabay (Imagemilustrativa))

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a Telemar Norte e Leste S/A (Oi) segue no topo do pódio das empresas que mais receberam reclamações na Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF). A proeza negativa é mantida todos os anos há, pelo menos, desde o levantamento mais antigo – datado em ranking compreendendo o período de 1º de setembro de 2009 a 31 de agosto de 2010 – disponível para consulta pública no site da prefeitura do município

Agora, o balanço divulgado na última sexta-feira (21/1) aponta que somente em relação aos produtos Oi foram 549 reclamações feitas no segundo semestre de 2021. Contra o grupo Telemar, há outras 494 queixas.

Na sequência, ainda entre as operadoras de telecomunicações mais reclamadas, aparecem a Telefônica e a Claro, que tiveram 327 e 303 registros respectivamente.

A segunda posição na classificação geral das empresas listadas é ocupada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que foi denunciada 498 vezes pelos usuários.

Os serviços bancários também encabeçam o topo da lista. Nesse sentido, os bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e BMG receberam, respectivamente, 366, 323 e 237 reclamações.





Já nos registros on-line, contabilizados por meio do portal consumidor.gov.br , foram registradas 8.187 reclamações no segundo semestre do ano passado. Nessa lista, assume a liderança a "Vivo - Telefônica", com 708 das queixas, seguida pela "Oi Celular", com 453 registros e, em terceiro lugar, a "Oi fixo", com 442.

Para o superintendente do Procon/JF, Eduardo Floriano, a divulgação do ranking é um importante instrumento para orientação dos consumidores de Juiz de Fora.



“Os dados da lista auxiliam na hora de escolher empresas para prestação de serviços e/ou para compra de produtos”, avalia via assessoria.