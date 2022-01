Após reajuste do governo, teto do INSS passa a ser de R$ 7.087,22

O teto de valores subiu em 10,16%, mas só será pago integralmente a quem já recebia algum benefício desde janeiro de 2021 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) um reajuste dos benefícios pagos pelo INSS. A partir do próximo mês, os beneficiários já poderão contar com valores máximos de R$ 7.087,22 - antes era de R$ 6.433,57. Os valores serão pagos acima do valor mínimo de R$ 1.212,00.





O teto de valores subiu em 10,16%, mas só será pago integralmente a quem já recebia algum benefício desde janeiro de 2021. Aos demais, o reajuste será feito conforme o mês de aderência no INSS. O valor foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).





A portaria também prevê reajuste para os contribuintes. Para quem ganha até 1.212,00, a alíquota passa a ser 7,5%. Já os trabalhadores que recebem remunerações de 1,212,01 até 2.427,35, a contribuição é de 9%. Para os salários de 2.427,36 até 3.641,03, deve ser pago 12 % do salário, e aos que ganham valores entre 3.641,04 até 7.087,22, a contribuição é de 14%.





Confira a tabela de percentual de reajuste: