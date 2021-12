INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste em 25 de janeiro

Beneficiários do INSS já vão receber próximo pagamento com reajuste (foto: Pedro França/Agência Senado)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 36 milhões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já têm data certa para receber o primeiro benefício com reajuste em 2022. Aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao salário mínimo serão pagos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro já com o valor do piso nacional que for definido para 2022. Para aposentados e demais beneficiários do INSS que ganham mais do que o piso, o primeiro pagamento com o reajuste chegará entre os dias 1º e 7 de fevereiro, segundo informou o INSS.





Dos 36 milhões de beneficiários que receberão o reajuste anual, 24.130.471 ganham o salário mínimo e 12.178.030 recebem acima do piso nacional, conforme dados do instituto.





O índice final que será aplicado no reajuste das aposentadorias acima do piso será oficializado no dia 11 de janeiro, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) divulgará o INPC fechado de janeiro a dezembro de 2021.





O INPC já acumula uma alta de 9,36% no país de janeiro a novembro de 2021, informou o IBGE nesta sexta-feira (9). Na prática, o reajuste do INSS vai considerar esse percentual acumulado até novembro mais o resultado que for registrado em dezembro. O índice que mede a variação de preços para famílias com renda de um a cinco salários mínimos registrou alta de 0,84% em novembro.





O valor exato do novo salário mínimo, que passará a valer em 1º de janeiro, ainda será publicado pelo governo. Em sua última previsão, o Ministério da Economia estima que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2021 fechará o ano em 10%, o que levaria o salário mínimo a aumentar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210.