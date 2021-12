Paraíso cede área para ampliação de empresa que emprega 640 pessoas

De dezembro de 2020 até agora, o número de funcionários saltou de 290 para 640 em São Sebastião do Paraíso (foto: João Roberto Nogueira/Divulgação)

Em uma sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores de São Sebastião do Paraíso aprovou, de forma unânime, a doação de um terreno do município para a ampliação de uma empresa que fabrica produtos médico hospitalares. Na fábrica da Cremer, são mais de 640 postos de trabalho.





Este projeto teve início em 2021, com a locação de um galpão extra para viabilizar a ampliação das atividades exercidas na cidade e gerou mais de 350 novos postos de trabalho.



Com a doação do terreno, a Cremer pode expandir os negócios em São Sebastião do Paraíso, que se transformaria no segundo maior polo industrial de concentração de funcionários da empresa. A companhia, que possui sede em Blumenau (Santa Catarina) e outras 5 unidades entre os estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, investirá cerca de R$ 1 milhão na construção do galpão e ampliação da unidade.Este projeto teve início em 2021, com a locação de um galpão extra para viabilizar a ampliação das atividades exercidas na cidade e gerou mais de 350 novos postos de trabalho.Com a doação do terreno, a Cremer pode expandir os negócios em São Sebastião do Paraíso, que se transformaria no segundo maior polo industrial de concentração de funcionários da empresa.



O terreno está localizado no Loteamento Centro Empresarial Santa Tereza (Lote 6 da Quadra 2, situado na Rua Júlio Simaro) e, conforme a proposta, as atividades da empresa no local deverão iniciar no prazo máximo de 12 meses após a liberação do alvará de construção.





Antes da votação, um dos diretores da empresa, Leandro Xavier, usou a Tribuna Livre e ressaltou a importância da aprovação do projeto de lei para a Cremer, que já está instalada há mais de 30 anos em São Sebastião do Paraíso.



Segundo ele, de dezembro de 2020 até agora, o número de funcionários saltou de 290 para 640. Atualmente, a empresa está instalada em uma unidade própria na Avenida Zezé Amaral e em outro galpão alugado. As atividades desenvolvidas neste último local serão transferidas para o novo terreno.





“Quando nasceu o projeto, no final de 2020, tínhamos a intenção de unificar as operações de São Sebastião do Paraíso e São Paulo. Para isso, havia essa necessidade de ampliação de espaço. Com o apoio do Executivo e Legislativo, iniciamos a migração dessa unidade para São Sebastião do Paraíso ao longo de 2021 e com isso, já geramos 350 novos postos de trabalho na cidade. O nosso maior propósito é o cuidado com cada vida e estarmos sempre conectados ao cuidado, com a expansão da Cremer em uma cidade tão importante para a nossa história, seguimos com o compromisso de simplificar o mercado da saúde, ao mesmo tempo que estimulamos a economia local”, disse Leandro Xavier.



Segundo Leandro, a previsão da área construída será de 3 mil metros quadrados, iniciando as obras no primeiro semestre de 2022.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, Diego de Carvalho Silva, a construção da planta é de extrema importância dos pontos de vista econômico e social.



“Tanto pela ampliação da empresa que já é consolidada no município e uma das maiores empregadoras, como vem de encontro ao projeto do prefeito Marcelo Morais em estimular a maior quantidade possível de criação de postos de trabalho e renda, fazendo com que, por exemplo, nesta ação, que proporcionou 350 postos de trabalho beneficiando também, na verdade não só as famílias, mas toda economia do município”, disse.