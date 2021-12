Desburocratização reduz em 67% tempo para abrir empresa em Divinópolis

Comércio varejista de acessórios do vestuário se destaca entre a abertura de empresas (foto: Divulgação/CDL)

O tempo médio para se abrir uma empresa em Divinópolis caiu 67% em novembro em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com base no Painel Mapa de Empresas do Ministério da Economia.



Em novembro do ano passado, levava-se cerca de três dias e meio para constituir uma empresa. Já no mês passado, este tempo caiu para 29 horas, ou seja, pouco mais de um dia.



O processo de abertura se dá em duas etapas: Análise de Viabilidade e Registro. O tempo médio de análise de viabilidade passou de 57 horas em novembro de 2020 para 11 horas em 2021.



Já o tempo médio de registro caiu de 32 horas em 2020 para 18 horas em novembro de 2021. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (27/12).



O índice, segundo o secretário da pasta, Luiz Ângelo Gonçalves, é resultado da integração com a Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Urbanas, através da Gerência de Alvarás.



Hoje, a abertura da empresa pode ser feita 100% online. Este ano também foi instituído o decreto de “Liberdade Econômica”, que dispensa a necessidade de licenciamento de mais de 700 atividades de baixo risco.



“A facilidade para se abrir uma empresa é o principal indicador que mostra a atração de novas empresas para a cidade. Por isso, a Prefeitura de Divinópolis, tem foco em melhorar constantemente o ambiente de negócios na cidade, gerando assim mais empregos formais e mais renda”, salientou.

Desburocratização

A desburocratização era demanda antiga do setor empresarial na cidade. “Desburocratizar significa simplificar, necessário para criar um ambiente favorável para quem deseja empreender”, destaca a presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid), Alexandra Galvão.



Para Alexandra, licenças e alvarás, para fazer qualquer tipo de negócio, tornam o processo muito mais caro e moroso. “Acreditamos na importância da continuidade aos processos de desburocratização, para os negócios que necessitam de licenças sanitárias e ambientais”, reforça. Ela também citou a atuação do Fórum de Desburocratização formado por entidades.



“A aproximação da sociedade civil organizada e o poder público, de forma propositiva e com objetivo de desenvolvimento e geração de emprego, possibilitou isso”, destaca.

Abertura de empresas

Em novembro, Divinópolis registrou a abertura de 277 novas empresas. Os dados integram levantamento realizado mensalmente pelo Instituto Vitaltec a pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Ao todo, eram 33.510 negócios de todos os tipos de natureza jurídica.



As atividades com os maiores números de empresas ativas até o mês passado eram: comércio varejista de acessórios do vestuário, cabelereiros e manicures, confecção de vestuários, promoção de vendas e obras.



Do total de empresas, 85,29% eram caracterizadas por empresários individuais, 13,53% de sociedades limitadas e 0,83% Eireli.



*Amanda Quintiliano especial para o EM