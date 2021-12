CDL/BH solicita à PBH e à Câmara Municipal congelamento do IPTU 2022

Quem antecipar pagamento do IPTU em BH terá 10% de desconto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) solicitou nesta quarta-feira (29/12) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e à Câmara Municipal o congelamento do valor do IPTU de 2022.A entidade pleiteou junto aos órgãos municipais que seja mantido o valor referente a 2021. Os ofícios foram enviados pela CDL/BH ao prefeito Alexandre Kalil e à presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino."O congelamento do IPTU é essencial, considerando os inúmeros prejuízos e perdas financeiras ocorridos nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia. O não reajuste dos valores de tributos, como o IPVA e o IPTU, é necessário para a recuperação da economia municipal, do comércio e da geração de empregos", pontua o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.De acordo com o dirigente, em função da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, outras capitais do país adotaram o congelamento do IPTU. Ele cita, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba e Campo Grande. Segundo ele, no caso da capital gaúcha, o congelamento vai até 2026.Segundo o presidente da CDL/BH, o anúncio do congelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), comunicado hoje pelo governador Romeu Zema , pode impactar positivamente na tomada de decisão para o não reajuste do IPTU."O prefeito Alexandre Kalil mostrou-se favorável ao congelamento do IPVA, pois a prefeitura está preparada para a queda da arrecadação. Com essa decisão, acreditamos que o congelamento do IPTU será facilitado", finaliza Souza e Silva.O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da Câmara Municipal e aguarda um posicionamento.