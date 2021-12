Gasto de brasileiros no exterior cresce 88% e é o maior em 21 meses

Gasto de brasileiros no exterior volta a crescer em novembro (foto: Getty Images/Reprodução ) Com o avanço da vacinação contra a COVID-19, as fronteiras voltaram a se abrir para o Brasil. De acordo com o Banco Central, os gastos de brasileiros no exterior em novembro somaram US$ 618,5 milhões, quase o dobro do registrado no mesmo período em 2020, de US$ 328,9 milhões..









A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22/12), a partir de um levantamento realizado antes dos impactos da variante Ômicron no cenário mundial.





Pandemia





Apesar de em ascensão, o número ainda está abaixo do registrado antes do início da pandemia da COVID-19. Segundo o Banco Central, a perda de renda, a alta do dólar e o medo de contágio são os maiores impeditivos para viagens internacionais.





Quanto ao fluxo inverso: os turistas estrangeiros gastaram US$ 320,3 milhões no Brasil em novembro. O número equivale a 54,5 milhões a mais que em outubro e US$ 134,9 milhões acima do mesmo mês de 2020.





Atualmente, a volta do fechamento das fronteiras pela nova cepa, pode representar um retrocesso para a economia mundial, que caminha a passos lentos para se reerguer após a maior crise sanitária da história.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.