Na contramão, empresários investem e trazem sabores do exterior a BH

Ederson Voguel, Frederico Nogueira, Izabel Nogueira, Breno Nogueira e Douglas Goulart no bar Origem - Assados do Mundo (foto: Tulio santos/EM/D.A Press) "É um ato de coragem”. A frase resume o sentimento de empresários que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas trazidas pela pandemia, investem em Belo Horizonte em um dos setores mais atingidos pela COVID-19: de bares e restaurantes. Empreendedores apostam nos novos ares garantidos pela vacinação para trazer sabores do exterior à capital mineira.

Ela foi criada quando imigrantes italianos chegaram aos Estados Unidos, unindo as combinações culturais e gastronômicas norte-americana com o país europeu. Quem quiser conhecer a iguaria, não precisa nem sair de Belo Horizonte. O pedacinho dos Estados Unidos fica no Bairro Ouro Preto, perto da badalada Avenida Fleming.

"Tentamos trazer todos os elementos para que o cliente sinta uma experiência como se estivesse em Chicago mesmo. Nosso ambiente tem os sofás no estilo das pizzarias americanas. Até o estilo de música que optamos é o blues que nasceu em Chicago", afirma um dos sócios da Giaco Pizzaria, Douglas Medrado, autor da frase que abre esta reportagem.

O negócio já funcionava - e era um sucesso - aqui na capital mineira por delivery. Mas Medrado resolveu apostar no aguardado - e desejado - fim da pandemia para realizar um desejo: proporcionar a experiência do consumo in loco, em um ambiente inspirado na Giordano’s, tradicional pizzaria de Chicago.

"Como a deep dish tem uma proposta tão inovadora e aqui em BH somos a única pizzaria que oferece esse tipo de pizza, acredito que sair de casa para consumi-la em um lugar bacana, confortável, pode ser algo agregador, já que a gastronomia é feita, principalmente, de experiências”, afirma o empresário, que assumiu o negócio, ao lado do sócio Cláudio Faria, em 2019.

Douglas Medrado, um dos sócios da Giaco Pizzaria (foto: Tulio santos/EM/D.A Press) Medrado e Cláudio Faria se juntam, portanto, a outros 1.950 bares e restaurantes que apostaram em remar contra a maré e foram inaugurados em plena pandemia, neste ano. O levantamento é da Abrasel Minas (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais), que já identifica novos ares.

“Muita gente fechou no ano passado (3.500 estabelecimentos fechados e 30 mil demissões) porque não deu conta financeiramente de passar pelo momento de restrição. Agora temos vários cenários que propiciam novas oportunidades, um deles é o de achar e alugar um imóvel já adaptado, por exemplo, para restaurante, então facilita”, pontua o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel, que alerta os novos empreendedores.

“Neste momento as pessoas estão ávidas para se confraternizar, mas elas não querem só comida. Os donos tem que entender que eles não estão ali apenas para vender comida, mas sim momentos. As pessoas estão em busca de experiências porque senão elas comem em casa. Os bares e restaurantes têm que estar atentos a isso, a oferecer qualidade, oferecer diferenciação. Quem fazia ‘o mesmo’, precisa fazer diferente agora”, diz Matheus.

Falou em diferente?

Se fazer diferente é a receita atual do sucesso, um estabelecimento no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de BH, está no caminho certo. O Origem Assados do Mundo – 100% Malte também aposta em sabores do exterior: oferece pratos sofisticados que têm como referências viagens feitas pela família por diversos lugares do mundo. E sempre com novidade.

“A grande missão é levar ao cliente uma experiência de sabores diferente do que ele já está acostumado nos bares. A gente mantém alguns pratos no cardápio, mas introduz dois pratos e retira dois a cada semana e vai variando. Toda semana tem algo diferente”, explica Breno Nogueira, um dos sócios da cervejaria restaurante que chama a atenção em meio às árvores da Avenida José Cândido da Silveira.

Com essa proposta, continua Nogueira, o cliente consegue, a um preço acessível, saborear diversos petiscos que carregam as lembranças das aventuras dos proprietários em países diversos e o cardápio é sempre uma novidade mesmo para o frequentador mais fiel. Pai, mãe, filho e sócios se revezam na cozinha e no atendimento ao público.

A ideia inicial, segundo Breno Nogueira, era ser apenas um delivery de entrega de assados, mas devido a algumas oportunidades que surgiram, como a descoberta de um bom imóvel, por exemplo, a família decidiu abrir o espaço físico.



Breno é empresário no setor audiovisual, e durante a pandemia os projetos tiveram que parar, por causa dos protocolos restritivos. Por gostar de cozinhar, resolveu fazer os assados para delivery, que acabou virando um bar.





Para manter a qualidade em uma comida diferenciada em época de alta dos insumos, Breno é taxativo. “Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mas, obviamente, o fato de mudar o cardápio ajuda nisso porque podemos achar um produto de qualidade que em uma semana esteja com preço bom e adapta para que o cliente continue tendo um preço legal”.