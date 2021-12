Produtores retomam leilões de gado presenciais no Norte de Minas

Leilões de gado presenciais foram retomados em Montes Claros (foto: W&W Produções/divulgação)

Os produtores rurais do Norte de Minas retomaram as vendas de gado com a realização de leilões presenciais, que estavam suspensos há um ano e nove meses, desde o início da pandemia do coronavírus (COVID-19), em março de 2020. A volta da venda presencial ocorreu na noite dessa segunda-feira (20/12), no Parque de Exposições de Montes Claros.

A Sociedade Rural de Montes Claros, em parceria com a empresa Confboi Leilões, promoveu um arremate, que envolveu 1.700 animais, colocados à venda por 60 criadores. O "Leilão Prêmium" teve formato híbrido, com uma parte dos animais negociados pelo sistema virtual e outra presencialmente.

A média de preços de bezerros no evento ficou entre R$ 3,2 mil e R$ 3,5 mil (por animal), segundo os parcipantes.

O presidente da Sociedade Rural, José Moacyr Basso, salientou que os leilões virtuais realizados durante o isolamento social imposto pela pandemia foram bem-sucedidos. Mas a preferência dos produtores é pelos arremates presenciais.

"O produtoR rural vive em isolamento geográfico em sua fazenda. Então, esses momentos (dos leilões presenciais) são muito importantes porque, além da venda, possibilitaM a troca de conhecimento e confraternização", afirmou Moacyr Basso.

"Além disso, muitos produtores estavam querendo fazer negócios olhando para os bois (presencialmente)", afirma o dirigente rural.

Ele ressalta que os produtores enfrentaram dificuldades para a comercialização das reses desde que começou o isolamento social. "Mas estamos retomando os leilões presenciais com uma expectativa muito grande de expansão dos negócios. A gente espera que eles possam continuar", pontuou.

Moacy Basso lembrou que, com a volta das chuvas, após sete meses de estigem prolongada, as pastagens do Norte do estado estão sendo recuperadas, o que favorece a compra e a venda de gado na região.

Ele ressalta que no leilão hibrido de segunda-feira, em Montes Claros, foi observada maior venda de bezerros, com um bom preço, numa demonstração de que os pecuaristas do Norte de Minas estão "segurando" as fêmeas em suas propriedades, com o objetivo de ampliar os seus rebanhos.

"Estamos vendo a solidez do mercado. O bezerro está com um preço muito bom no Norte de Minas. Com as chuvas e a melhoria das pastagens, está faltando gado na região. Estamos pedindo junto aos bancos financiamentos para a retenção das matrizes pelo produtor, de forma que ele possa aumentar o seu plantel.

O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros ressaltou também a importância da elevação do preço da carne. Lembrou que o preço da arroba do boi voltou a ultrapassar os R$ 300 antes do fim do embargo da carne brasileira pela China.

"Isso prova não precisamos da China para que o preço da arroba de boi permaneça nesse valor acima de R$ 300. Na verdade, o que está ocorrendo é uma recuperação do preço da carne, que estava defasado", comenta o dirigente classista.

O produtor Álvaro Luis de Carvalho Veloso participou do arremate no Parque de Exposições de Montes Claros e comemorou o retorno dos leilões de gado presenciais. "O leilão presencial é muito importante porque, além do negócio, possibilita a troca de informações entre os produtores", avalia Veloso.