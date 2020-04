Coronavírus: Janaúba cancela exposição agropecuária

Multidão acompanha show durante a ExpôJanaúba 2019 (foto: Reprodução/Facebook)

A exposição agropecuária de Janaúba, sempre teve como destaques a raça nelore, mostrando também a banana e outras frutas, produzidas em larga escala nos perímetros irrigados da região (projetos Jaíba e Gorutuba). Para a edição da feira deste ano já tinham sido contratados vários shows de artistas de renome nacional como Amado Batista, Léo Santana, Xandy do Avião, Trio Parada Dura e a cantora gospel Aline Barros. Também tinha sido iniciada a venda de passaportes para as apresentações musicais.





O Sindicato Rural de Janaúba não divulgou o valor do prejuízocom a suspensão da exposição por causa da pandemia da COVID-19. Por meio de nota, o presidente da entidade, José Aparecido Mendes, disse que a decisão foi tomada “com o evento devidamente marcado, efetivados negócios, passaportes vendidos, shows contratados, inclusive com alguns pagamentos já feitos. Além disso, os produtores já vêm há muito tempo preparando os seus animais para os leilões.”





A nota diz ainda que: “a diretoria do sindicato cita que é uma decisão difícil ao cancelar a ExpôJanaúba deste ano. Mas, entende que o momento é unir as forças, priorizando a saúde de cada produtor rural, de cada trabalhador rural, de cada família para que, juntos, consigam superar essa adversidade”.





Ressarcimento



A entidade também anunciou que as pessoas que compraram e pagaram as entradas para os shows da feira poderão fazer o pedido de devolução dos valores pela internet a partir desta quarta-feira (22). O prazo para a solicitação do ressarcimento vai até dia 30 de abril. Os compradores também terão a opção de deixar o crédito para ser usado na compra de ingressos para a Exposição Agropecuária de Janaúba de 2021.

Confira abaixo os detalhes do ressarcimento:





