Serviço 5G é ativado em Uberlândia e Uberaba, no Triângulo, e Franca (SP)

Lançamento do serviço aconteceu na Prefeitura de Uberlândia (foto: Valter de Paula/Secom/PMU)

O serviço 5G foi lançado oficialmente em Uberlândia, Uberaba e Franca (SP) pelo Grupo Algar nesta quarta-feira (15/12). É a primeira operadora do Brasil a oferecer o serviço depois do leilão em novembro deste ano. Clientes que já possuem aparelhos compatíveis com a tecnologia já poderão utilizá-la nos bairros das três cidades com 5G (veja lista abaixo).

“A Algar teve que fazer muitas mudanças de estrutura para ter o trabalho adequado, mas conseguimos lançar a frente de todos no Brasil a tecnologia 5G comercialmente. Junto com a aquisição da frequência nós teremos uma obrigação de cobertura em regiões e a expectativa é que tenha esse processo demorará alguns uns anos e estamos falando de (um investimento) de algumas dezenas de bilhões de reais no cenário como um todo”, disse o vice-presidente de negócios da Algar, Osvaldo César Carrijo.

Só em Uberlândia há mais de 100 torres para adaptação e já nos três primeiros meses a empresa esperar ter 30% da cidade como cobertura. Os pontos disponibilizados nesse momento, segundo Carrijo, são aqueles com maior demanda na cidade.

Na prática, segundo a empresa, os clientes da companhia que tiverem celulares compatíveis com a nova tecnologia experimentarão uma velocidade de navegação superior à atual 4G.



A banda espectral da frequência também permitirá mais usuários conectados em uma mesma célula sem perda de qualidade, com ganho em potência e em capacidade.

No leilão do 5G, finalizado em 5 de novembro, a Algar Telecom arrematou sete lotes regionais: cinco na frequência de 26 GHz (por R$ 5,343 milhões), um na frequência de 3,5 GHz (por R$ 2,35 milhões) e um na frequência de 2,3 GHz (por R$ 57 milhões). Os lances totalizaram R$ 64,7 milhões.



Todos os lotes obtidos estão na área original de atuação da Algar Telecom, onde a companhia opera desde 1954, e que abrange 87 municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os lotes arrematados terão prazo de autorização de 20 anos.

Planos e negócios

O vice-presidente de negócios da Algar, Osvaldo Carrijo, lembrou que em relação a planos já contratados com a operadora, nesse momento, quem tiver acesso à tecnologia não precisará pensar em mudar de planos, a menos que queira. “Obviamente que essa tecnologia permite que tenhamos planos mais sofisticados e para o Natal teremos um lançamento”, explicou.

Sobre retorno comercial dos investimentos nesse momento, o representante da Telecom não deu previsões. “O 3G, por exemplo, ainda não fechou o ciclo dela que remunera os investimentos, o 4G também muito menos. Mas temos posicionamento no mercado que nos permite fazer esse investimento”, disse. O 3G é operado no Brasil desde 2007 e em Uberlândia existe a pouco mais de 10 anos.

Uberlândia

Presente à cerimônia de lançamento do serviço, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), disse que um movimento feito em 2011 ajudou na possibilidade que tecnologias como a 5G fossem instaladas com menor burocracia. Há 10 anos foi revogada a lei municipal 7.904, de dezembro de 2001. Isso que dificultava a ampliação do setor de telecomunicações. “A possibilidade de o povo de Uberlândia ter acesso à essa tecnologia de forma tão rápida foi resultado de um trabalho que o nosso governo vem fazendo desde a minha primeira gestão, que teve início lá em 2007”, disse Leão.



Bairros com 5G

Uberlândia

Aclimação, Paradiso, Granja Marileusa, Buritis, Alto Umuarama, Umuarama, Marta Helena, Brasil, Tibery, Santa Monica, Centro, Martins, Tubalina, Gávea, Jardim das Acácias, Jardim Karaíba, Nova Uberlândia, Jardins Barcelona, Jardins Gênova, Gávea Sul, Chácaras Ibiporá e Shopping Park.



Uberaba

Jardim America, Leblon, Abadia, São benedito, Nossa senhora da Abadia, Conjunto Frei Eugenio, Centro, Santa Maria, Universitário, Santa Marta, Vila Celeste, Rodoviária e Parque das Acácias.

Franca (SP)

Industrial, Parque Progresso, Jardim Francano, Centro, Cidade Nova, Jardim Angela Rosa e Vila Santa Cruz.