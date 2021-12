Copom em clima de derrota porque BC não consegue cumprir meta de inflação

Teto da meta de inflação já foi superado no acumulado em 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde março (foto: PxHere)







O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, realiza a última reunião do ano, hoje e amanhã, em clima de derrota no cumprimento da meta de inflação. Será a sexta vez na qual o BC, que tem como missão principal preservar o poder de compra do real, não consegue atingir o objetivo anual determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) desde o início do regime de metas, em 1999. Apenas em 2017 o piso foi rompido e, nas outras, o teto furou. E, segundo analistas, tudo indica que o mesmo vai acontecer em 2022.





A Selic está em 7,75% ao ano e as apostas para a próxima reunião do Copom estão concentradas em uma alta de 1,50 ponto percentual, o que levará os juros básicos para 9,25% neste fim de ano.





Antes, havia uma expectativa de que o choque monetário fosse maior (de, no mínimo, 1,75 ponto percentual), porque as previsões para a inflação de 2022 indicam estouro do teto da meta, de 5%. Mas, como a conjuntura econômica não está favorável, o consenso convergiu para a alta sinalizada pelo BC na reunião de outubro. O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) indicando que o país entrou em recessão técnica – quando há dois trimestres negativos seguidos – e a chegada da nova variante da COVID-19 ao Brasil ajudaram nessas projeções.

Por conta disso, especialistas acreditam que o BC não vai pesar muito nos juros para evitar uma recessão mais profunda. O consenso entre analistas após a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre, na última quinta-feira, de queda de 0,1%, seguindo um recuo atualizado de 0,1% para 0,4% nos três meses anteriores, é de que a economia está estagnada. Com isso, as revisões de crescimento do PIB deste ano abaixo de 5% e as apostas de queda do PIB em 2022, especialmente se a Selic ficar acima de 11% ao longo do ano que vem, ganham mais força.

A inflação está persistente e acima de dois dígitos desde setembro. Especialistas reconhecem que vai ser um grande desafio para a autoridade monetária conseguir cumprir a meta de inflação enquanto o governo dá sinais claros de deterioração fiscal ao fazer de tudo para aumentar os gastos em ano eleitoral. A mudança na regra do teto de gastos e o calote em dívidas judiciais com a aprovação da PEC dos Precatórios, que amplia em mais de R$ 100 bilhões o espaço para o governo gastar, deterioraram as projeções do mercado e aumentaram as estimativas de alta do dólar. Mesmo assim, analistas acreditam que o BC será mais "dovish" na condução da política monetária, ou seja, termo derivado do pombo que classifica os bancos centrais mais lenientes com a inflação, elevando os juros gradualmente.

A mediana das estimativas do mercado para o IPCA de 2022, coletadas pelo BC no boletim Focus, está em 5%, mas analistas admitem que a carestia no ano que vem vai superar esse patamar, porque a inflação não deverá ceder tão facilmente. "A inércia inflacionária vai fazer com que o IPCA fique acima de dois dígitos, pelo menos, até abril ou maio", alerta o economista-chefe da JF Trust Gestora de Recursos, Eduardo Velho. Pelos cálculos dele, mesmo se a Selic for a 12% no primeiro trimestre de 2022, o IPCA ficará perto de 6% em dezembro.

"A indexação elevada da economia faz com que a inflação estrutural seja elevada, e, para 2022, ela está acima de 4%, sem incluir os impactos de reajustes em tarifas, aluguéis e salários que devem ocorrer ao longo do próximo ano", destaca Velho, que prevê alta de 1,5 ponto percentual nos juros. Ele reconhece que a atividade mais fraca vai pesar na decisão do colegiado, porque, além da queda do PIB do terceiro trimestre, outro sinal preocupante recente da atividade foi o recuo de 0,6% na produção industrial de outubro, que não era esperado pelo mercado na sexta-feira.

Credibilidade Carlos Thadeu de Freitas Gomes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), prevê que o IPCA deverá encerrar o ano de 2022 entre 6% e 6,5%, e, para ele, a única saída para o BC será mudar a meta de inflação, que é decrescente e será muito difícil de ser cumprida. Para Velho, entretanto, uma mudança de meta de inflação acabará com o último resquício de credibilidade do governo, que já mudou a regra do teto quando viu que ela não seria cumprida. "É muito arriscado mudar a meta de inflação. Será um sinal muito ruim para o mercado e fará com que os prêmios de risco para os títulos públicos aumentem ainda mais, encarecendo a dívida pública", alerta.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, manteve a previsão de alta de 1,50 ponto percentual na Selic no próximo Copom e não descarta que o cenário de estagflação – de baixo crescimento, inflação e desemprego elevados. "Creio que o Banco Central não vai acelerar a alta agora, por conta dos sinais de atividade mais fraca. A dúvida fica clara sobre o ponto de chegada da Selic. Ainda mantemos 11,75% (no fim do ciclo), pois a inflação não tem dado sinais de que vai arrefecer, especialmente lembrando que 2022 vai ser um ano político tenso e com o dólar elevado ao longo do próximo ano", afirma.

Luis Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa, conta que também manteve a previsão para a Selic em 9,25% no fim do ano. Ele acredita que os juros básicos chegarão a 11% em março. "O foco principal do BC continuará sendo a inflação, mas ele vai seguir aquela máxima de que para matar o carrapato não precisa colocar fogo na vaca", afirma.

Apesar de também apostar em alta de 1,50 ponto percentual na Selic no próximo Copom, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, avalia que o BC vai adotar uma política monetária "dovish" e abandonar a meta do ano que vem, porque não conseguirá trazer a inflação de 2022 para menos de 5%. Ele não descarta a possibilidade de o dólar passar de R$ 6 no ano que vem, por conta da deterioração fiscal, que acaba dificultando o trabalho do BC no controle da inflação.





Sem decolagem O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar que o PIB está decolando e disse que os temores do mercado de descontrole das contas públicas são "conversa fiada". Para analistas, Guedes vive em um "mundo paralelo", desconectado da realidade.

"Não existe retomada em V de verdade da economia, e, sim, um crescimento medíocre. O PIB perdeu o fôlego e não voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019. A desaceleração está mais intensa e o crescimento de 1,1% nos serviços não foi suficiente para compensar a queda da agricultura e a estagnação da indústria", afirma Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Ela destaca que o Brasil tem um problema estrutural muito sério para crescer e não comporta taxas elevadas para o PIB. "Se o país estivesse crescendo mesmo, estaríamos falando de racionamento de energia. Por isso, a economia não consegue decolar muito, porque não tem combustível. E sem uma boa infraestrutura de energia, não vai conseguir crescer", alerta.