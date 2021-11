Chinesa líder em fibra óptica vai investir R$ 75 milhões em Pouso Alegre

CEO da empresa chinesa, Reinaldo Jerônimo, fez comunicado em coletiva na prefeitura (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu)

A chinesa YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited), líder mundial no mercado de fibra óptica e derivados, anunciou investimento inicial de R$ 75 milhões para uma sede em Pouso Alegre (MG). O comunicado foi feito pelo CEO do grupo no Brasil, Reinaldo Jerônimo. Ele participou com o prefeito Rafael Simões de entrevista coletiva na prefeitura, na manhã desta terça-feira (30). Segundo Jerônimo, até 2025 serão gerados 300 empregos.

Sobre a planta, o prefeito comenta que a área tem “mais de 40 mil metros quadrados nessa primeira etapa, que eles já adquiriram”. Ela está “às margens da BR-381, próximo ao trevo do Costinha”.

Pouso Alegre disputava a nova sede com Sorocaba (SP) e Extrema (MG), destacou o CEO da YOFC. Ele escolheu pessoalmente o município, após percorrer várias partes do Brasil. Os diferenciais que ele considerou para a implantação da YOFC incluem infraestrutura da cidade (saúde, educação, transporte), localização geográfica, mão de obra, entre outros.

A expectativa de Jerônimo é que a empresa esteja em funcionamento já em 2022. “A primeira fase do investimento é de R$ 75 milhões, recurso que será destinado ao terreno, construção, máquinas etc. Na primeira fase, vamos gerar uns 150 empregos." A expectativa é que na segunda fase, esse número de empregos deve dobrar e o investimento será de R$ 15 milhões."

Expansão com o 5G

Expandir a empresa no Brasil é um aspecto definido justamente quando o país inicia a implantação do 5G. A planta sul mineira vai fabricar cabos e tecnologia de fibra óptica, cabeamento submarino, agrícola, entre outros. Em 2023 deve encerrar a primeira fase, com previsão de faturamento de R$ 300 milhões. Até 2025 eles pretendem implantar a segunda e terceira fases, com previsão de chegar a R$ 500 milhões de faturamento.

A média salarial prevista é de mais de R$ 3,5 mil para operadores e acima do valor de referência para os engenheiros, disse Jerônimo. Para o prefeito, o faturamento expressivo e a geração de empregos são fatores de importância na vinda da empresa para Pouso Alegre.

Nova referência em tecnologia

A prefeitura concedeu benefícios relativos a IPTU e ISS para a empresa, enquanto a maior contrapartida será do governo estadual por meio do ICMS, acrescenta Simões. Ele destaca que o município reconhecido como polo farmacêutico pode se tornar também um polo de tecnologia. Um exemplo desse setor na região é Santa Rita do Sapucaí, conhecida como o Vale da Eletrônica pois agrega empresas e educação voltada para o setor.

“Nós estamos associando empresas de alta tecnologia em Pouso Alegre, principalmente porque elas não são vulneráveis à crise econômica que o Brasil sempre está vivendo. São empresas estáveis como a da alimentação, a da fábrica de remédios e agora a de tecnologia.” (Nayara Andery/ Especial para o EM)